Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
По словам собеседника, надо понимать, что разрешающий объем дальнобойных ракет GLSDB не такой большой, как у наших.
«Под удары попадает Луганск. Но до Ростова эти ракеты никак не достанут», - отмечает Абросимов.
Политолог разъясняет, что до границы с Ростовом — больше ста километров. Дальше, по его словам, более, чем на 50 километров идет линия соприкосновения.
«К тому же надо понимать, что новые установки никто не будет ставить на линии соприкосновения. Их установят в определенных местах, так, чтобы наши по ним не ударили. А это — еще 15-20 километров», — говорит собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала о защите Ростова при поставках на Украину дальнобойных ракет.