«Я считаю, что если бы мэра у нас выбирали, то проблем было бы намного меньше. Ведь тогда бы у человека болела душа за ответственность перед Ростов. А сейчас можно прийти на руководящую должность только для того, чтобы получать деньги, пересидеть свой срок и пойти на повышение», — делится мнением депутат.