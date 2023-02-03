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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

«Город временщиков»: депутат Оськина вскрыла существующие в Ростове проблемы

3 февраля 2023, 10:31
Фото: rostov-gorod.ru
«Город временщиков»: депутат вскрыла существующие в Ростове проблемы

Депутат Оськина заявила, что за три года в Ростове не смогли решить насущные проблемы

Депутат ГорДумы Наталья Оськина сообщила RostovGazeta о том, что за последние три года в Ростове так и не решили существующие проблемы.

В качестве примера собеседница приводит ливневки. Вопиющим депутат считает тот факт, что в строительство 68 коллектора вложен колоссальный объем бюджетных средств.

«Срок эксплуатации у коллектора должен быть 300 лет, а он сломался через три года. Зато сейчас в Ростове пытаются строить 62-й коллектор. То есть больше десяти лет мы не можем довести до ума коллектор 68, зато решили построить другой такой же», — отмечает Наталья Оськина.

И подобный подход, по ее словам, наблюдается во всем. Например, сдали в строй жилье для детей-сирот, а оно оказалось в плесени.

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«Я считаю, что если бы мэра у нас выбирали, то проблем было бы намного меньше. Ведь тогда бы у человека болела душа за ответственность перед Ростов. А сейчас можно прийти на руководящую должность только для того, чтобы получать деньги, пересидеть свой срок и пойти на повышение», — делится мнением депутат.

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