Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В качестве примера собеседница приводит ливневки. Вопиющим депутат считает тот факт, что в строительство 68 коллектора вложен колоссальный объем бюджетных средств.
«Срок эксплуатации у коллектора должен быть 300 лет, а он сломался через три года. Зато сейчас в Ростове пытаются строить 62-й коллектор. То есть больше десяти лет мы не можем довести до ума коллектор 68, зато решили построить другой такой же», — отмечает Наталья Оськина.
И подобный подход, по ее словам, наблюдается во всем. Например, сдали в строй жилье для детей-сирот, а оно оказалось в плесени.
«Я считаю, что если бы мэра у нас выбирали, то проблем было бы намного меньше. Ведь тогда бы у человека болела душа за ответственность перед Ростов. А сейчас можно прийти на руководящую должность только для того, чтобы получать деньги, пересидеть свой срок и пойти на повышение», — делится мнением депутат.
Подробнее в материале: «Легко ли быть депутатом»: народный избранник Оськина рассказала о проблемах Ростова