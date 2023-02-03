Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
В пятницу, 3 февраля, температура составит четыре градуса и ожидаются осадки. Ночью придут заморозки до минус одного градуса и должен выпасть снег.
В субботу дождливая погода сохранится и потеплеет до плюс трех градусов. В ночное время похолодает до минус трех градусов.
В воскресенье днем осадки прекратятся, прогнозируют облачную погоду с температурой плюс три градуса. В начале следующей недели будут заморозки. Днем температура упадет до минус трех градусов, ночью - до минус восьми.
Стоит готовиться к выпадению снега в этот период.
Ранее ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе.