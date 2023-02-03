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Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Холодная и дождливая погода придет в Ростов-на-Дону на выходных с 4 по 5 февраля

3 февраля 2023, 04:45
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 4 и 5 февраля, будет дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 3 февраля, температура составит четыре градуса и ожидаются осадки. Ночью придут заморозки до минус одного градуса и должен выпасть снег.

В субботу дождливая погода сохранится и потеплеет до плюс трех градусов. В ночное время похолодает до минус трех градусов. 

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В воскресенье днем осадки прекратятся, прогнозируют облачную погоду с температурой плюс три градуса. В начале следующей недели будут заморозки. Днем температура упадет до минус трех градусов, ночью - до минус восьми.

Стоит готовиться к выпадению снега в этот период. 

Ранее ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды
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