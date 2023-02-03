"Интеррос" поддержал социальное исследование в сфере цифровых услуг в РФ

При этом не до конца понятными остаются для жителей России цифровые финансовые активы и криптовалюты. Так, только двадцать процентов респондентов различают криптовалюты и цифровые финансовые активы. Тридцать семь процентов опрошенных не имеют четкого представления об этом, и сорок процентов россиян не знают, в чем между ними различия.