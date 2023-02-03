"Интеррос" поддержал социальное исследование в сфере цифровых услуг в РФ

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Научный проект “Ломоносов” участвовал в проведении исследования, которое поддержала холдинговая Группа “Интеррос”.
Как пишет ko.ru, результаты опроса показали, что больше всего граждане Российской Федерации оказались готовы к цифровой трансформации в торговле и сфере онлайн-платежей. Перейти на оплату товаров и услуг полностью готовы 70 процентов опрошенных россиян.
В среднем граждане РФ оценивают свой уровень знаний цифровых прав на 2,4 балла при максимальных пяти. Наиболее высокие показатели были отмечены среди мужчин младше тридцати шести лет. Около восьмидесяти процентов респондентов заявили о своем желании повысить знания в сфере цифровых прав. При этом они отметили, что в основном получают необходимую информацию из научно-популярных материалов на онлайн-площадках, комментариев специалистов, профильных средств массовой информации в Сети.
Также участники опроса указали, что чаще всего они получают информацию о цифровых правах, финансовых активов от своих родственников, знакомых и друзей - в 41% случаев. По тридцать одному проценту респондентов подчеркнули важность интернет-источников и профессиональных сообществ.
При этом не до конца понятными остаются для жителей России цифровые финансовые активы и криптовалюты. Так, только двадцать процентов респондентов различают криптовалюты и цифровые финансовые активы. Тридцать семь процентов опрошенных не имеют четкого представления об этом, и сорок процентов россиян не знают, в чем между ними различия.
По словам главы “Атомайз” (входит в Группу “Интеррос”) Екатерины Фроловичевой, участники рынка должны выполнять образовательную функцию. Как первый оператор цифровых финансовых активов, “Атомайз” видит свою роль в формировании рынка ЦФА.
В ноябре прошлого года к проведению форума Finopolis «Атомайз» выпустил PlayBook «Цифровые финансовые активы: инструкция по применению». В книге представлена карта цифровых прав, чек-листы для эмитентов, инвесторов и партнеров, а также советы по бухгалтерскому и налоговому учету цифровых финансовых активов.