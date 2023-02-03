IT-шников планируют вернуть домой при помощи земли

Один из парламентариев, первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев оценил число покинувших страну россиян трудоспособного возраста в 800 тысяч – миллион человек и призвал этих людей вернуться, пообещав им землю в собственность и многие другие льготы.