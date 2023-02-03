IT-шников планируют вернуть домой при помощи земли

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Как пишет Infox со ссылкой на URA.ru, среди депутатов фракции «Справедливая Россия» появляются предложения предоставить заинтересованным лицам по 10 гектаров личной площади.
Один из парламентариев, первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев оценил число покинувших страну россиян трудоспособного возраста в 800 тысяч – миллион человек и призвал этих людей вернуться, пообещав им землю в собственность и многие другие льготы.