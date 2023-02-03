Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Изначально информация о происшествии появилась в Telegram-каналах в четверг, 2 февраля. Они сообщили, что к торговому центру подошел мужчина с оружием и открыл огонь.
Говорилось, что зайти в комплекс ему помешал охранник, из-за чего стрелок убежал. Он сел в автомобиль и уехал.
Telegram-каналы и СМИ писали, что подозреваемым является 50-летний Владимир Уткин. Он ранее работал в этом центре, но был уволен.
В Telegram-каналах появлялись различные версии об Уткине и его передвижениях. Некоторые писали, что он был с подельниками, другие утверждали, что он передвигался один.
Говорилось, что стрелок уехал на автомобиле Nissan. Днем в четверг стало известно, машину нашли на проспекте Стачки.
О задержании стрелка стало известно в пятницу, 3 февраля. Его удалось разыскать в гостинице, при нем было охотничье оружие, из которого он и стрелял.
В операции по задержанию участвовали бойцы спецподразделения «Гром». По факту хулиганства возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.