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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Как в Ростове-на-Дону искали мужчину за стрельбу у ТЦ «Димбо» и где он скрывался

3 февраля 2023, 08:24
Фото: ТГ канал Don Mash
Как в Ростове-на-Дону искали мужчину за стрельбу у ТЦ «Димбо» и где он скрывался
В Ростове-на-Дону задержали 50-летнего мужчину за стрельбу возле торгового центра «Димбо». Где его нашли и как проходили поиски, в материале RostovGazeta.

Что известно о стрельбе возле ТЦ «Димбо»

Изначально информация о происшествии появилась в Telegram-каналах в четверг, 2 февраля. Они сообщили, что к торговому центру подошел мужчина с оружием и открыл огонь.

Говорилось, что зайти в комплекс ему помешал охранник, из-за чего стрелок убежал. Он сел в автомобиль и уехал.

Кто стрелял возле ТЦ в Ростове

Telegram-каналы и СМИ писали, что подозреваемым является 50-летний Владимир Уткин. Он ранее работал в этом центре, но был уволен.

Как искали в Ростове устроившего стрельбу возле ТЦ

В Telegram-каналах появлялись различные версии об Уткине и его передвижениях. Некоторые писали, что он был с подельниками, другие утверждали, что он передвигался один.

Как искали в Ростове устроившего стрельбу возле ТЦ «Димбо»
Фото: Яндекс.Карты
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Говорилось, что стрелок уехал на автомобиле Nissan. Днем в четверг стало известно, машину нашли на проспекте Стачки.

Как задержали стрелка в Ростове

О задержании стрелка стало известно в пятницу, 3 февраля. Его удалось разыскать в гостинице, при нем было охотничье оружие, из которого он и стрелял.

В операции по задержанию участвовали бойцы спецподразделения «Гром». По факту хулиганства возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В операции по задержанию участвовали бойцы спецподразделения «Гром».
Фото: ТГ канал Shot_shot
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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие
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