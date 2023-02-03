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Updated Сегодня, 13:53

Китайский инвестор вышел из проекта возведения сахарного завода в Ростовской области

3 февраля 2023, 13:51
Фото: Dietmar Rabich • CC BY-SA 4.0/wiki
Китайский инвестор вышел из проекта возведения сахарного завода в Ростовской области
Китайская компания Harcan Engineering отложила инвестирование в проект возведения в Ростовской области сахарного завода, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

В Ростовской области снова застопорился проект строительства сахарного завода. Основной инвестор — китайская компания Harcan Engineering — решила отложить инвестирование в проект. Как сообщает «РБК», инвестор посчитал рискованным вкладываться в строительство на фоне геополитической обстановки и пандемии коронавируса.

Инициатором же проекта является «Международная сахарная компания». После выхода из проекта китайского инвестора ей предстоит найти ему замену. Сделать это необходимо оперативно для того, чтобы перейти к строительству в ранее намеченный срок.

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Уточняется, что расчетная стоимость проекта увеличилась до 22 миллиардов рублей. Из этой суммы инвестор должен вложить 20%. Также «Международная сахарная компания» рассчитывает, что потенциальный партнер поможет с экспортом продукции завода.

Напомним, проблемы с китайскими инвесторами начались у инициаторов строительства завода с начала пандемии коронавируса. Дело в том, что из-за жестких санитарный требований представители Harcan Engineering не могли даже доехать до Ростовской области.

Власти же региона заверяли, что на месте возведения завода уже подготовлена строительная площадка. Туда даже успели провести все необходимые коммуникации.

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#Алина Заярная#Экономика#Строительство#Бизнес#Новости#Ростовская область
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