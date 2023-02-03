Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Всего в реестр лож внесено 45 организаций, из них в Ростовской области расположена всего две — ложа «Акация» в Шахтах и ложа «Конкордия» в Ростове-на-Дону.
Масонов 21-го века сложно назвать тайным обществом. Журналист RostovGazeta уже была готова к тому, что информацию придется расшифровать по лепнине на старинных зданиях и другим неявным знакам, которые заметит только посвященный. Но нет, у ордена даже есть свой сайт.
Согласно размещенной там же Конституции Великой ложи России, «Масонство — это свободное сообщество независимых людей, безотносительно к их вероисповеданию, стремящееся к осуществлению идеалов мира, любви и братства».
Своими целями, говорится в документе, масонство полагает нравственное усовершенствование своих членов, и, в конечном счете, всего человечества в целом, а также осуществление истинной благотворительности.
На сайте Великой ложи России можно сразу же заполнить анкету кандидата в масоны в электронной форме. Для вступления в тайное общество требуется указать типичные личные данные: ФИО, дату и место рождения, адрес и индекс проживания, а также гражданство и ссылки на социальные сети, уровень образования, место работы семейное положение и даже уровень владения иностранными языками. В общем, еще до встречи, масоны хотят знать о возможном будущем члене братства все, вплоть до количества несовершеннолетних детей.
О том, что происходит после заполнения анкеты, корреспонденту RostovGazeta рассказал член масонской ложи в Шахтах, который попросил называть его Александром Мининым.
Масон вспоминает, что впервые задумался о присоединении к сообществу в 2017 году.
«После заполнения анкеты мне позвонил неизвестный номер. Человек представился братом-мастером и предложил мне пообщаться лично», — рассказывает Александр.
По масонским обычаям, с желающим вступить в Ложу сначала общаются несколько мастеров. Для того, чтобы пойти дальше и предстать перед всеми членами общество, нужно заручиться рекомендациями двух таких мастеров.
Они, по словам собеседника RostovGazeta ничем не выделяются, поскольку масонам запрещено носить опознавательные знаки вне стен Ложи.
«У них были только массивные кольца. С каждым я встречался по отдельности. Наше общение длилось несколько месяцев. Мы разговаривали о мироустройстве, о моих жизненных взглядах, о прошлом, о планах на будущее, о религии. При этом мои политические предпочтения никого не интересовали», — рассказывает член масонской ложи.
Спустя почти 4 месяца Александра Минина пригласили на заседание ложи. Там, вспоминает масон, ему задавали такие вопросы, как: «Откуда вы узнали о масонстве?», «Что вы скажете Богу, если повстречаете его?», «Что вы сделаете, если сейчас в зале рядом с вами окажутся ваши враги» и так далее. Александр беседовал более часа, все это время он был в повязке и не видел, что происходит вокруг и с кем он разговаривает.
Минин объяснил, что после такого «собеседования» члены общества голосуют специальными черными и белыми шарами за принятие нового брата.
«Если вы наберете три и больше черных шаров, то доступ к масонам отныне для вас будет закрыт», — предупреждает Александр.
Он добавляет, что масоном может стать только мужчина старше 21 года, не имеющий судимостей и верящий в бога.
При всех этих условиях просто хотеть быть масоном — мало. При вступлении в сообщество каждый новоприбывший должен заплатить первый взнос. Сумма посвящения указана на сайте Великой Ложи России и составляет от 35 до 60 тысяч рублей. Плюс ежегодные членские взносы от 10 до 40 тысяч рублей. По словам Александра, деньги идут на аренду помещений для собраний Лож, строительства храма в Москве и закупку традиционных одеяний.
Свои первые собрания донской масон посещал в шахтинской ложе «Акация», которая существует с июня 2016 года.
«Когда я рассказал близким о том, что стал масоном, девушка от меня ушла. Я не смог уговорить ее вернуться, она была убеждена, что это какая-то секта. Друзья тоже начали шутить и спрашивать, какие мировые заговоры мы придумываем на собраниях. Думаю, все это идет от вековой закрытости сообщества масонов и от того, что про нас ходит много мифов. При чем распространяют их люди, которые ни имеют к масонству никакого отношения», — рассказал Александр.
Он объяснил, что в члены Ложи обычно говорят о «высоких материях»: обсуждают философию, историю, культуру. Разговоры о политике в Ложе запрещены, потому что они являются источником вражды. На каждом собрании зачитываются так называемые «зодические работы» — это доклады масонов на морально-философские темы. В конце каждого заседания Ложи проходит ужин, на котором поднимают тосты за благополучие Российской Федерации.
Масонами в Ростовской области, по словам Александра, становятся врачи, преподаватели ВУЗов, люди творческих профессий, инженеры. Есть среди них даже работник правительства Ростовской области. Однако его имя Минин называть не захотел: по Конституции, человек в праве публично объявить, что он входит в масонскую Ложу, при этом он не имеет права разглашать имена других братьев.
Кроме того, внутри масонской ложи, добавил собеседник RostovGazeta, существует четкая иерархия: некоторое время приходится быть учеником, затем подмастерьем и только потом — мастером. При этом в каждой ложе есть «начальник» — Досточтимый мастер. Его переизбирают ежегодно.
Журналист нашего издания попросила Александра ответить на самое распространенное мнение о деятельности масонов: действительно ли масоны правят миром и все влиятельные политики или бизнесмены являются членами масонской ложи?
«Из истории мы знаем, что масонами были Пушкин, Моцарт, почти все президенты Америки — они даже масонский знак на долларах оставили. И сейчас тоже в числе масонов есть популярные люди. Все эти факты просто стали основанием для мифа. На самом деле на собраниях тему политики или подавления чьей-то воли мы не затрагиваем. Масоны даже не принимают в свои ряды тех, кто пришел из любопытства, а только тех, кто действительно понимает, зачем ему это нужно», — объясняет Александр.
Кроме того, добавляет масон, в Ложе не проводят оккультные ритуалы, потому что даже атеизм или язычество среди членов сообщества запрещены.
«Масоны — это обычные люди. Только стараемся сильнее развивать себя духовно и обсуждать не налоги-машины, а проблемы бытия», — рассказал Минин.
Напоследок Александр упомянул, что масонскими знаками отмечен весь исторический центр Ростова. Такие «отметки» оставили купцы и архитекторы, которые были членами популярных в 19 веке масонских лож. Так, например, можно увидеть лепнину в форме голов льва. Они являются одними из самых значимых масонских символов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что эксперты поставили под сомнение подлинность организации масонов в Ростове.