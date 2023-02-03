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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Масоны раскрыли, чем занимаются на собраниях тайного общества в Ростовской области

3 февраля 2023, 11:17
Фото: Isa Blake/CC BY SA/wiki
Вокруг тайного общества масонов ходит множество легенд: о всемирном политическом заговоре, кровавых ритуалах и религиозной секте. Корреспондент RostovGazeta решил выяснить, чему из списка можно верить. Мы отыскали члена масонского ордена в Ростовской области и поговорили с ним.

Тайна, покрытая явью

Всего в реестр лож внесено 45 организаций, из них в Ростовской области расположена всего две — ложа «Акация» в Шахтах и ложа «Конкордия» в Ростове-на-Дону.

Масонов 21-го века сложно назвать тайным обществом. Журналист RostovGazeta уже была готова к тому, что информацию придется расшифровать по лепнине на старинных зданиях и другим неявным знакам, которые заметит только посвященный. Но нет, у ордена даже есть свой сайт.

Согласно размещенной там же Конституции Великой ложи России, «Масонство — это свободное сообщество независимых людей, безотносительно к их вероисповеданию, стремящееся к осуществлению идеалов мира, любви и братства».

Своими целями, говорится в документе, масонство полагает нравственное усовершенствование своих членов, и, в конечном счете, всего человечества в целом, а также осуществление истинной благотворительности.

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Фото: Nickvud/CC BY SA/wiki
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На сайте Великой ложи России можно сразу же заполнить анкету кандидата в масоны в электронной форме. Для вступления в тайное общество требуется указать типичные личные данные: ФИО, дату и место рождения, адрес и индекс проживания, а также гражданство и ссылки на социальные сети, уровень образования, место работы семейное положение и даже уровень владения иностранными языками. В общем, еще до встречи, масоны хотят знать о возможном будущем члене братства все, вплоть до количества несовершеннолетних детей.

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О том, что происходит после заполнения анкеты, корреспонденту RostovGazeta рассказал член масонской ложи в Шахтах, который попросил называть его Александром Мининым.

Масон вспоминает, что впервые задумался о присоединении к сообществу в 2017 году.

Интерьер масонской ложи
Фото: Cory Doctorow/CC BY SA/wiki

«После заполнения анкеты мне позвонил неизвестный номер. Человек представился братом-мастером и предложил мне пообщаться лично», — рассказывает Александр.

По масонским обычаям, с желающим вступить в Ложу сначала общаются несколько мастеров. Для того, чтобы пойти дальше и предстать перед всеми членами общество, нужно заручиться рекомендациями двух таких мастеров.

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Они, по словам собеседника RostovGazeta ничем не выделяются, поскольку масонам запрещено носить опознавательные знаки вне стен Ложи.

«У них были только массивные кольца. С каждым я встречался по отдельности. Наше общение длилось несколько месяцев. Мы разговаривали о мироустройстве, о моих жизненных взглядах, о прошлом, о планах на будущее, о религии. При этом мои политические предпочтения никого не интересовали», — рассказывает член масонской ложи.

Перстень масона
Фото: Arielinson/CC BY SA 4.0/wiki
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О чем говорят масоны

Спустя почти 4 месяца Александра Минина пригласили на заседание ложи. Там, вспоминает масон, ему задавали такие вопросы, как: «Откуда вы узнали о масонстве?», «Что вы скажете Богу, если повстречаете его?», «Что вы сделаете, если сейчас в зале рядом с вами окажутся ваши враги» и так далее. Александр беседовал более часа, все это время он был в повязке и не видел, что происходит вокруг и с кем он разговаривает.

Минин объяснил, что после такого «собеседования» члены общества голосуют специальными черными и белыми шарами за принятие нового брата.

«Если вы наберете три и больше черных шаров, то доступ к масонам отныне для вас будет закрыт», — предупреждает Александр.

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Он добавляет, что масоном может стать только мужчина старше 21 года, не имеющий судимостей и верящий в бога.

При всех этих условиях просто хотеть быть масоном — мало. При вступлении в сообщество каждый новоприбывший должен заплатить первый взнос. Сумма посвящения указана на сайте Великой Ложи России и составляет от 35 до 60 тысяч рублей. Плюс ежегодные членские взносы от 10 до 40 тысяч рублей. По словам Александра, деньги идут на аренду помещений для собраний Лож, строительства храма в Москве и закупку традиционных одеяний.

Фартук масона
Фото: Hoalinh/CC BY SA/wiki

Свои первые собрания донской масон посещал в шахтинской ложе «Акация», которая существует с июня 2016 года.

«Когда я рассказал близким о том, что стал масоном, девушка от меня ушла. Я не смог уговорить ее вернуться, она была убеждена, что это какая-то секта. Друзья тоже начали шутить и спрашивать, какие мировые заговоры мы придумываем на собраниях. Думаю, все это идет от вековой закрытости сообщества масонов и от того, что про нас ходит много мифов. При чем распространяют их люди, которые ни имеют к масонству никакого отношения», — рассказал Александр.

Он объяснил, что в члены Ложи обычно говорят о «высоких материях»: обсуждают философию, историю, культуру. Разговоры о политике в Ложе запрещены, потому что они являются источником вражды. На каждом собрании зачитываются так называемые «зодические работы» — это доклады масонов на морально-философские темы. В конце каждого заседания Ложи проходит ужин, на котором поднимают тосты за благополучие Российской Федерации.

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Масоны в правительстве 

Масонами в Ростовской области, по словам Александра, становятся врачи, преподаватели ВУЗов, люди творческих профессий, инженеры. Есть среди них даже работник правительства Ростовской области. Однако его имя Минин называть не захотел: по Конституции, человек в праве публично объявить, что он входит в масонскую Ложу, при этом он не имеет права разглашать имена других братьев.

Кроме того, внутри масонской ложи, добавил собеседник RostovGazeta, существует четкая иерархия: некоторое время приходится быть учеником, затем подмастерьем и только потом — мастером. При этом в каждой ложе есть «начальник» — Досточтимый мастер. Его переизбирают ежегодно.

Журналист нашего издания попросила Александра ответить на самое распространенное мнение о деятельности масонов: действительно ли масоны правят миром и все влиятельные политики или бизнесмены являются членами масонской ложи?

«Из истории мы знаем, что масонами были Пушкин, Моцарт, почти все президенты Америки — они даже масонский знак на долларах оставили. И сейчас тоже в числе масонов есть популярные люди. Все эти факты просто стали основанием для мифа. На самом деле на собраниях тему политики или подавления чьей-то воли мы не затрагиваем. Масоны даже не принимают в свои ряды тех, кто пришел из любопытства, а только тех, кто действительно понимает, зачем ему это нужно», — объясняет Александр.

Кроме того, добавляет масон, в Ложе не проводят оккультные ритуалы, потому что даже атеизм или язычество среди членов сообщества запрещены.

Ритуальные молоты мастера и надзирателей масонской ложи
Фото: Хелм261/CC BY SA/wiki

«Масоны — это обычные люди. Только стараемся сильнее развивать себя духовно и обсуждать не налоги-машины, а проблемы бытия», — рассказал Минин.

Напоследок Александр упомянул, что масонскими знаками отмечен весь исторический центр Ростова. Такие «отметки» оставили купцы и архитекторы, которые были членами популярных в 19 веке масонских лож. Так, например, можно увидеть лепнину в форме голов льва. Они являются одними из самых значимых масонских символов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что эксперты поставили под сомнение подлинность организации масонов в Ростове.

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#Анна Ивченко#Общество#Городская среда#Эксклюзив#Культура#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Шахты
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