«Из истории мы знаем, что масонами были Пушкин, Моцарт, почти все президенты Америки — они даже масонский знак на долларах оставили. И сейчас тоже в числе масонов есть популярные люди. Все эти факты просто стали основанием для мифа. На самом деле на собраниях тему политики или подавления чьей-то воли мы не затрагиваем. Масоны даже не принимают в свои ряды тех, кто пришел из любопытства, а только тех, кто действительно понимает, зачем ему это нужно», — объясняет Александр.