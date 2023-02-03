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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Масоны заявили, что в их Ложе есть работник Правительства Ростовской области

3 февраля 2023, 14:01
Фото: Arielinson/CC BY SA/wiki
Масоны заявили, что в их Ложе есть работник Правительства Ростовской области
Масон из Ростовской области, который попросил называть себя Александром Мининым, рассказал корреспонденту RostovGazeta, что собрания Ложи посещает один из сотрудников Правительства Ростовской области.

Согласно реестру лож, в Ростовской области ведут деятельность две масонские организации: ложа «Акация» в Шахтах и ложа «Конкордия» в Ростове-на-Дону. Собрания одной из них, по словам Александра Минина, регулярно посещает сотрудник Правительства Ростовской области.

«Среди нас есть врачи, университетские преподаватели, инженеры, художники, литераторы и даже один работник из Правительства», - поделился масон.

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Александр отказался называть имя сотрудника Правительства. По его словам, согласно масонской Конституции человек в праве публично объявить, что он входит в Ложу, при этом он не имеет права разглашать имена других братьев.

Ранее RostovGazeta писала о том, что масоны раскрыли, чем занимаются на собраниях тайного общества в Ростовской области.

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#Городская среда#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Анна Ивченко
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