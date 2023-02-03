Масоны заявили, что в их Ложе есть работник Правительства Ростовской области

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Согласно реестру лож, в Ростовской области ведут деятельность две масонские организации: ложа «Акация» в Шахтах и ложа «Конкордия» в Ростове-на-Дону. Собрания одной из них, по словам Александра Минина, регулярно посещает сотрудник Правительства Ростовской области.
«Среди нас есть врачи, университетские преподаватели, инженеры, художники, литераторы и даже один работник из Правительства», - поделился масон.
Александр отказался называть имя сотрудника Правительства. По его словам, согласно масонской Конституции человек в праве публично объявить, что он входит в Ложу, при этом он не имеет права разглашать имена других братьев.
Ранее RostovGazeta писала о том, что масоны раскрыли, чем занимаются на собраниях тайного общества в Ростовской области.