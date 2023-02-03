rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Месси заявил о хороших отношениях с Мбаппе

Сегодня, 13:50
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси рассказал, испортились ли его отношения с одноклубником Килианом Мбаппе после того, как сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 - пен.) в финале чемпионата мира.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на аргентинские СМИ.

 

Месси утверждает, что нормально общается с Мбаппе и не испытывает с ним каких-либо проблем. Лидер сборной Аргентины старается не поднимать тему финала чемпионата мира в Катаре, так как сам испытывал опыт поражения в финале мундиаля в 2014 году.

 

Напомним, что Мбаппе сам является чемпионом мира: сборная Франции победила на турнире 2018 года, прошедшем в России.



Подпишитесь
В Ростове тратят миллионы на туалеты, живут без горячей воды и беспокоятся о собаках
Сегодня, 15:43
В Ростовводоканале заявили о попытке рейдерского захвата предприятия
Сегодня, 15:41
Под Ростовом в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом пострадали трое днем 3 февраля
Сегодня, 13:52
Китайский инвестор вышел из проекта возведения сахарного завода в Ростовской области
Сегодня, 13:51
Депутата Новочеркасской Думы Рахнянского лишили мандата из-за акций Tesla с 3 февраля
Сегодня, 12:46
Масоны заявили, что в их Ложе есть работник Правительства Ростовской области
Сегодня, 14:01