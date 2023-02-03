Месси заявил о хороших отношениях с Мбаппе

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на аргентинские СМИ.
Месси утверждает, что нормально общается с Мбаппе и не испытывает с ним каких-либо проблем. Лидер сборной Аргентины старается не поднимать тему финала чемпионата мира в Катаре, так как сам испытывал опыт поражения в финале мундиаля в 2014 году.
Напомним, что Мбаппе сам является чемпионом мира: сборная Франции победила на турнире 2018 года, прошедшем в России.