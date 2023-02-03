Месси заявил о хороших отношениях с Мбаппе

Месси утверждает, что нормально общается с Мбаппе и не испытывает с ним каких-либо проблем. Лидер сборной Аргентины старается не поднимать тему финала чемпионата мира в Катаре, так как сам испытывал опыт поражения в финале мундиаля в 2014 году.