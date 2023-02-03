Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Власти рассказали, что замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов провел личный прием в подразделении, дислоцированном в зоне СВО. Он также передал гуманитарную помощь дончанам, попавшим в зону СВО после частичной мобилизации.
Сообщается, что бойцы попросили помочь их семьям с бытовыми вопросами, после чего самим военнослужащим вручили дополнительные средства, не входящие в стандартный набор МО РФ — радиостанции, бинокли и другое оборудование, которое было закуплено за счет бюджета.
Дополнительной помощью стали спальники, обувь, коврики и другие предметы для обустройства полевого лагеря, которые закупили на средства Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который спонсируется бизнесом и жителями Ростовской области. Только в 2022 году неравнодушные дончане перечислили на счет фонда 770 миллионов рублей.
«По заявкам Министерства обороны приобретается оборудование, дополнительное имущество, предметы личной гигиены, а также продукты питания, не входящие в стандартный набор, предоставляемый по нормам Минобороны РФ», — рассказал Вадим Артемов, добавив, что военнослужащим привезли посылки с чаем, кофе, сладостями и другими продуктами питания.
Ранее мобилизованный из Приморского края покинул зону СВО и дошел до Ростовской области.