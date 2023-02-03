Дополнительной помощью стали спальники, обувь, коврики и другие предметы для обустройства полевого лагеря, которые закупили на средства Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который спонсируется бизнесом и жителями Ростовской области. Только в 2022 году неравнодушные дончане перечислили на счет фонда 770 миллионов рублей.