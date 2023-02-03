Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Берберовка раньше принадлежала городу Нахичевани-на-Дону. Существуют разные версии происхождения этого названия. Но считается, что район так был назван в честь известной нахичеванской семьи Берберовых. Как пишет ростовский краевед В.С. Сидоров в «Энциклопедии старого Ростова и Нахичевани-на-Дону», пока так и не удалось установить, кто именно из Берберовых увековечен в этом названии. В Нахичевани, как я уже писал, род Берберовых был очень известным и уважаемым. Берберовку называли нахичеванской Нахаловкой. Здесь селились в основном бедные армяне. Дома возводились порой по принципу самозастроя и хаотично.
Нахаловка − это особый колоритный район Ростова. И история этого района связана с тем, что наш город во второй половине девятнадцатого века стал бурно развиваться, начался экономический и промышленный рост, а следовательно, увеличилось и население города. И простому люду надо было где-то селиться. Вот именно тогда и появился в нашем городе район Нахаловка. Почему так назывался? Да потому что дома здесь строились стихийно и самовольно. Затем при легендарном ростовском голове Андрее Матвеевиче Байкове постарались навести порядок в Нахаловке. И район этот стал именоваться Новым поселением.
Кстати, у нас была и Бессовестная слободка. Это раннее название Затемерницкого поселения. Она находилась как бы под городом и никто тогда особо не обращал внимания на то, кто там селился. А это был разный люд. И, конечно, заселялись здесь без всяких разрешений.
В 1961 году в состав Пролетарского района Ростова-на-Дону была включена станица Александровская. Кстати, эта станица была основана еще в 1743 году как поселение Рогов Стан. Это древнее казачье поселение. Считается, что здесь в 1776 году по распоряжению войскового правления Всевеликого Войска Донского поселились казаки упраздненного Дмитриевского полка. Этот полк называли еще Доломановским. Но впоследствии станица стала именоваться Александровской. Потому что ее так назвали в честь наследника престола, будущего императора Александра I.
Есть еще одно, на мой взгляд, уникальное место в нашем городе. Потому что тоже является древним казачьим поселением, которое в 1930 году вошло в состав Ростова-на-Дону. Речь о станице Гниловской, которая была основана еще в 1747 году. Правда, надо отметить, что раньше это поселение называли Гнилая Тоня. Гниловской это место стали именовать с 1797 года.
Как пишет И.А. Енина в работе «Справка о станице Гниловской» (журнал «Донской временник»), еще в XVIII веке по берегам реки Дон начали группироваться целые поселения, получившие название казачьих станов. Одним из них был Гниловской стан. По свидетельству старожилов, стан назывался «Гнилым» от болотистых топей.
А вообще тоня или тонь − это место на реке, на котором производится лов рыбы неводом или другими рыболовными снастями. Тоня − это не только место на водоеме, где ловят рыбу, но и рыболовное предприятие или рыбопромысловый участок.
И если Гниловская была известна рыбой, то Сельмаш прославился своими комбайнами в советское время. История Сельмаша тесно связана с историей Нахичевани. Дело в том, что территория нынешнего Сельмаша была нахичеванским пригородом. В конце девятнадцатого века здесь были бойни. Здесь же находились нахичеванские салотопные икожевенные заводы.
И все же настоящая современная история Сельмаша начинается с двадцатых годов минувшего века, когда здесь стали строить завод комбайностроения.
Интересно, что Сельмаш возводили на землях, которые в то время еще принадлежали городу Нахичевани-на-Дону. И этот строящийся завод тогда даже именовали Нахсельмаш.
Более того, подъездные пути к заводу тянулись от железнодорожной станции, которая тогда называлась «Нахичевань-Донская». После окончания Великой Отечественной войны станцию переименовали в «Ростов-Товарную». А еще на территории, которая прилегает к современной улице Нансена, располагались нахичеванские дачи.
Первомайский район, то есть Сельмаш, как мы всегда говорим, был образован 15 декабря 1936 года и до 1961 года носил название Сталинский.
Этот район так до сих пор и называют Чкаловским. Чем мне он запомнился в детстве? Тем, что здесь были улицы (да они и сейчас есть), названные в честь союзных республик: Белорусская, Киргизская, Казахская. А еще у этого района в годы моей юности была дурная криминальная слава. Но, может быть, у страха глаза велики. Вот я вырос в Нахичевани, считал этот район относительно спокойным и безопасным. А став взрослым человеком, с удивлением узнал, что многие мои нынешние знакомые в юности боялись появляться в Нахичевани, считая этот район криминальным.
Напомню читателям, почему этот поселок назвали Чкаловским. Дело в том, что в советские годы легендарного летчика Валерия Павловича Чкалова знали все, его любили и боготворили. Многие мальчишки, руководствуясь примером Валерия Чкалова, повзрослев, стали летчиками.
Валерий Чкалов прославился на весь мир. Ведь он был командиром экипажа самолета, совершившего 18−20 июня 1937 года первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в США.
У нас в городе есть микрорайон, который называют Военвед. Понятно, что это название связано с тем, что там квартиры давали военным. И, конечно, многие думают, что этот район очень молодой. Так-то оно так, но не совсем так, простите за тавтологию. Дело в том, что история Военведа уходит корнями в двадцатые годы минувшего века. И связана она со строительством здесь военного аэродрома. Вначале этот аэродром был маленьким и состоял лишь из взлетно-посадочной полосы, дома для коменданта и обслуживающего персонала. Конечно, были и специальные хранилища для бензина и другого горючего. Со временем на аэродром провели водопровод, электричество. Была построена и дорога, соединяющая военный аэродром с городом.
Надо сказать, что до семидесятых годов минувшего века на Военведе выдающихся построек не было. И только после началось настоящее строительство микрорайона для военнослужащих. Вот тогда и стали все ростовчане этот район называть Военведом.
Левенцовский микрорайон − один из самых молодых и бурно растущих районов нашего города. Он расположен на западной окраине Ростова, входит в состав Советского района.
Считается, что этот район получил название в честь казачьего хутора Ливенцовка. Первоначально он назывался Семерников. Но почему же в народе прижилось другое имя хутора? Дело в том, что название происходит от фамилии казака Андрея Ливенцева, который построил здание железнодорожной станции. Его местные жители очень уважали. Кстати, Ливенцовкой вначале именовали остановку на железной дороге. А потом так назвали найденные здесь уникальные останки древней крепости. Дело в том, что она была построена еще в XVII веке до н. э. Вы только вдумайтесь в эту дату! И такие уникальные исторические артефакты есть в нашем городе! Мы по праву можем этим гордиться.
Кстати, еще одна интересная особенность Левенцовки − в правописании. У нас все по-особому получается. Крепость называется Ливенцовской и хутор именовался Ливенцовкой, а вот современный район назван Левенцовкой. Почему? Однозначного ответа я не нашел. Так получилось. Поверьте, в истории подобные метаморфозы случались не раз.
Мы живем в уникальном городе с очень интересной и увлекательной историей. Я думаю, вы в этом смогли убедиться, узнав об истории названий некоторых наших микрорайонов.
Георгий Багдыков