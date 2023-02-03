У нас в городе есть микрорайон, который называют Военвед. Понятно, что это название связано с тем, что там квартиры давали военным. И, конечно, многие думают, что этот район очень молодой. Так-то оно так, но не совсем так, простите за тавтологию. Дело в том, что история Военведа уходит корнями в двадцатые годы минувшего века. И связана она со строительством здесь военного аэродрома. Вначале этот аэродром был маленьким и состоял лишь из взлетно-посадочной полосы, дома для коменданта и обслуживающего персонала. Конечно, были и специальные хранилища для бензина и другого горючего. Со временем на аэродром провели водопровод, электричество. Была построена и дорога, соединяющая военный аэродром с городом.