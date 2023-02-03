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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

«От работы отстранили, инвалидность снимают»: ростовчанин о безвыходной ситуации

3 февраля 2023, 12:32
Фото: Russ Allison Loar/CC BY SA/wiki
«От работы отстранили, инвалидность снимают»: ростовчанин о безвыходной ситуации
В редакцию RostovGazeta обратился житель Ростова Олег Полунин. Он рассказал, что больше десяти лет назад был отстранен от работы по состоянию здоровья. Медицинская комиссия подтвердила это. Сейчас Пенсионный Фонд подал на ростовчанина иск в суд, чтобы оспорить группу его инвалидности.

Ростовчанин рассказывает, что сильная боль в пояснице беспокоит его уже не один десяток лет. Особое обострение, когда боль невозможно было терпеть, наступило еще в далеком 2006 году. Тогда четыре месяца он пробыл на больничном, лечась всевозможными способами. Острый период купировать удалось. Однако боль в спине так и не исчезла.

«В 2011 году мне заявили, что работники, которые постоянно болеют, никому не нужны. Меня отстранили от работы. А я 19 лет трудился на горно-обогатительной фабрике в Гуково. Работал то грузчиком «без поднятия тяжести» из-за спины, то мастером. Но мастеров в 2011 году сократили. Позже мне выдали документ об отстранении от работы по болезни», - рассказывает Полунин.

«А я 19 лет трудился на горно-обогатительной фабрике в Гуково», - рассказывает Олег Полунин.
Фото: dоnlаnd.ru

Собеседник подчеркивает, что в 2011 году прошел шахтинскую медкомиссию.  Ему дали группу инвалидности.

«А 2020-м группу сняли. Но через суд мне удалось ее восстановить», - рассказывает житель Ростова.

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По его словам, ситуация повторилась и в 2022 году. Полунин рассказывает, что Пенсионный Фонд обратился с иском в суд для того, чтобы снять с него группу.

Поводом для этого, согласно имеющемуся в распоряжении редакции документа, стал ответ «ГБ МСЭ по Ростовской области». А именно, оказалось, что при проверке архивов не удалось обнаружить данные на бумажных носителях о прохождении Полуниным медико-социальной экспертизы.

«Эти документы у меня были, но оказалось, что архив с ними сгорел. Правда, это никто не подтвердил. А без бумажных носителей, мне заявили, что моя справка недействительна. Как такое может происходить? Ведь в справке есть и номер, и печать, она заверена всеми возможными способами», — сокрушается житель Ростова.

Собеседник делится мнением, что сегодня все идет к тому, чтобы лишить его группы — два последних суда не встали на  его защиту.

«Не исключаю, что есть какое-то указание, чтобы не давать группы инвалидности. У меня сейчас много знакомых, которые ничего не могут добиться», — делится мыслями Полунин.

Разобраться в ситуации с другой стороны на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta не удалось. По телефону «горячей линии» Социального фонда России по Ростовской области никто не снял трубку.

В «МСЭ» не смогли оперативно разъяснить, как и почему из архива могли исчезнуть документы. Также не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о пожаре.

В «МСЭ» не смогли оперативно разъяснить, как и почему из архива могли исчезнуть документы.
Фото: Яндекс.Карты

Редакция направила официальные запросы. 

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области из-за здорового сердца не дали инвалидность по зрению многодетной матери. 

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