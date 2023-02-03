«Эти документы у меня были, но оказалось, что архив с ними сгорел. Правда, это никто не подтвердил. А без бумажных носителей, мне заявили, что моя справка недействительна. Как такое может происходить? Ведь в справке есть и номер, и печать, она заверена всеми возможными способами», — сокрушается житель Ростова.