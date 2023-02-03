Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Ростовчанин рассказывает, что сильная боль в пояснице беспокоит его уже не один десяток лет. Особое обострение, когда боль невозможно было терпеть, наступило еще в далеком 2006 году. Тогда четыре месяца он пробыл на больничном, лечась всевозможными способами. Острый период купировать удалось. Однако боль в спине так и не исчезла.
«В 2011 году мне заявили, что работники, которые постоянно болеют, никому не нужны. Меня отстранили от работы. А я 19 лет трудился на горно-обогатительной фабрике в Гуково. Работал то грузчиком «без поднятия тяжести» из-за спины, то мастером. Но мастеров в 2011 году сократили. Позже мне выдали документ об отстранении от работы по болезни», - рассказывает Полунин.
Собеседник подчеркивает, что в 2011 году прошел шахтинскую медкомиссию. Ему дали группу инвалидности.
«А 2020-м группу сняли. Но через суд мне удалось ее восстановить», - рассказывает житель Ростова.
По его словам, ситуация повторилась и в 2022 году. Полунин рассказывает, что Пенсионный Фонд обратился с иском в суд для того, чтобы снять с него группу.
Поводом для этого, согласно имеющемуся в распоряжении редакции документа, стал ответ «ГБ МСЭ по Ростовской области». А именно, оказалось, что при проверке архивов не удалось обнаружить данные на бумажных носителях о прохождении Полуниным медико-социальной экспертизы.
«Эти документы у меня были, но оказалось, что архив с ними сгорел. Правда, это никто не подтвердил. А без бумажных носителей, мне заявили, что моя справка недействительна. Как такое может происходить? Ведь в справке есть и номер, и печать, она заверена всеми возможными способами», — сокрушается житель Ростова.
Собеседник делится мнением, что сегодня все идет к тому, чтобы лишить его группы — два последних суда не встали на его защиту.
«Не исключаю, что есть какое-то указание, чтобы не давать группы инвалидности. У меня сейчас много знакомых, которые ничего не могут добиться», — делится мыслями Полунин.
Разобраться в ситуации с другой стороны на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta не удалось. По телефону «горячей линии» Социального фонда России по Ростовской области никто не снял трубку.
В «МСЭ» не смогли оперативно разъяснить, как и почему из архива могли исчезнуть документы. Также не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о пожаре.
Редакция направила официальные запросы.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области из-за здорового сердца не дали инвалидность по зрению многодетной матери.