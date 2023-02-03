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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Под Ростовом в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом пострадали трое днем 3 февраля

3 февраля 2023, 13:52
Фото: ГИБДД по РО
В Ростовской области перевернулся микроавтобус, из-за чего пострадали три человека, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в пятницу, 3 февраля, на дороге Ростов - Азов. Водитель микроавтобуса Mercedes потерял контроль над управлением и врезался в ограждение. 

От удара транспорт перевернулся на встречной полосе. Травмы получили 41-летний водитель и двое его пассажиров в возрасте 36 и 48 лет. 

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В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

До этого членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей. 

Ранее в области Lada сбила девятилетнего мальчика на пешеходном переходе.

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