Под Ростовом в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом пострадали трое днем 3 февраля

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Происшествие случилось в пятницу, 3 февраля, на дороге Ростов - Азов. Водитель микроавтобуса Mercedes потерял контроль над управлением и врезался в ограждение.
От удара транспорт перевернулся на встречной полосе. Травмы получили 41-летний водитель и двое его пассажиров в возрасте 36 и 48 лет.
В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
До этого членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей.
Ранее в области Lada сбила девятилетнего мальчика на пешеходном переходе.