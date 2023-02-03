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Posted 3 февраля, 06:10

Published 3 февраля, 06:10

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Помощь «Поколения»: как благотворительный фонд развивает медицину

3 февраля 2023, 06:10
Основанный более четверти века назад благотворительный фонд «Поколение» решает различные социально значимые задачи. Ключевой из них остается повышение качества и доступности медпомощи в Белгородской области.
Скоч Андрей Владимирович Скоч Андрей Владимирович
Скоч Андрей Владимирович

Жители Белгородской области хорошо осведомлены о деятельности медицинских комплексов «Поколение». Это уникальное предприятие, начавшее свою работу в 2002 году с центра офтальмологии, продолжает предоставлять медпомощь наивысшего уровня как в региональном центре, так и за его пределами.

Благотворительный фонд «Поколение» активно занимается приобретением необходимого медицинским госучреждениям медоборудования, а также машин скорой помощи.

«Поколение», которое основал депутат Госдумы Скоч Андрей Владимирович, продолжает считать медицину своим главным приоритетом. Каждый год больницы и клиники Белгородской области получают от фонда медпрепараты и оборудование, включая анастезиологические аппараты, электроэнцефалографы, центрифуги для переливания крови и системы ультразвуковой диагностики. В целом, было приобретено более 500 единиц оборудования на общую сумму порядка 390 миллионов рублей.

Скоч Андрей и основанная им гуманитарная организация открыли в Белгороде и Старом Осколе медицинский, нейроортопедический и офтальмологический центры. Центр офтальмологии был основан в 2001 году, и с тогда он принял более 175 тысяч пациентов. Бесплатная медицинская помощь была предоставлена более чем тысяче детей.

Специализированный медцентр открыли в столице региона в 2010-м. Его оснастили самым современным и передовым оборудованием. Пять лет спустя в городе появился нейроортопедический центр, специалисты которого работают с использованием технологий малоинвазивной- и микрохирургии, используя в том числе робототехнику. Они выполняют в том числе сложные операции на малых суставах и во всех отделах позвоночника.

Расходы на каждый из центров варьировались от 100 до 450 миллионов рублей. Сотни миллионов были потрачены и на оборудование — от мобильных флюорографов до аппаратов «искусственная почка». Под руководством Андрея Скоча с 2015 по 2019 годы в сельских районах Старооскольского, Губкинского, Красненского и других районов региона было открыто порядка трех десятков фельдшерско-акушерских пунктов.

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