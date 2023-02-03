Помощь «Поколения»: как благотворительный фонд развивает медицину

Специализированный медцентр открыли в столице региона в 2010-м. Его оснастили самым современным и передовым оборудованием. Пять лет спустя в городе появился нейроортопедический центр, специалисты которого работают с использованием технологий малоинвазивной- и микрохирургии, используя в том числе робототехнику. Они выполняют в том числе сложные операции на малых суставах и во всех отделах позвоночника.