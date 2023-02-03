Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Контракт на выполнение работ заключили в 2021 году и вначале выделили 503 миллиона рублей. Однако в 2022 году работы пришлось приостановить.
"Подрядчик провел дополнительное обследование здания, из-за чего пришлось провести корректировку документации. После этого было получено положительное заключение", - пишет АиФ-Ростов со ссылкой на слова Волобуева.
Отмечается, что придется провести работы по усилению конструкций. В результате стоимость работ увеличилась до 704 миллионов.
Здание больницы входит в число объектов культурного наследия. Все работы планируется завершить в 2023 году.
Ранее стало известно, что разу три фонтана построят в Ростове рядом с Музыкальным театром в 2024 году.