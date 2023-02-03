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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:42

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Ремонт здания ростовской ЦГБ подорожал с 503 до 704 млн рублей с 2021 года

3 февраля 2023, 12:32
Фото: Яндекс.Карты
Ремонт здания ростовской ЦГБ подорожал с 503 до 704 млн рублей с 2021 года
В Ростове-на-Дону ремонт здания Центральной городской больницы сильно подорожал с 2021 года, сообщил глава управления строительства города Виктор Волобуев.
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Ремонт

Контракт на выполнение работ заключили в 2021 году и вначале выделили 503 миллиона рублей. Однако в 2022 году работы пришлось приостановить. 

"Подрядчик провел дополнительное обследование здания, из-за чего пришлось провести корректировку документации. После этого было получено положительное заключение", - пишет АиФ-Ростов со ссылкой на слова Волобуева.

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Отмечается, что придется провести работы по усилению конструкций. В результате стоимость работ увеличилась до 704 миллионов. 

Здание больницы входит в число объектов культурного наследия. Все работы планируется завершить в 2023 году. 

Ранее стало известно, что разу три фонтана построят в Ростове рядом с Музыкальным театром в 2024 году.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ремонт
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