Рынок труда столкнулся с дефицитом педагогов

Posted 3 февраля 06:24
Published 3 февраля 06:24
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», школьные и дошкольные педагоги теперь входят в категорию дефицитных работников наряду с программистами. За прошедший год спрос на них вырос на 20%.
Треть всех вакансий отрасли приходится на учителей, за ними следуют воспитатели детсада, и замыкают тройку репетиторы. Заработная плата в этой сфере составляет от 25 до 150 тысяч рублей. Рост востребованности педагогов эксперты связывают с модернизацией школ и внедрением новых подходов к обучению, а также с развитием дополнительного образования.