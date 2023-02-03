Рынок труда столкнулся с дефицитом педагогов

Треть всех вакансий отрасли приходится на учителей, за ними следуют воспитатели детсада, и замыкают тройку репетиторы. Заработная плата в этой сфере составляет от 25 до 150 тысяч рублей. Рост востребованности педагогов эксперты связывают с модернизацией школ и внедрением новых подходов к обучению, а также с развитием дополнительного образования.