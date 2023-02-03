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Posted 3 февраля 06:24

Published 3 февраля 06:24

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Рынок труда столкнулся с дефицитом педагогов

3 февраля 06:24
В результате исследования, проведенного сервисом «Авито», выяснилось, что в последнее время отечественный рынок труда столкнулся с нехваткой учителей и воспитателей детского сада.

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», школьные и дошкольные педагоги теперь входят в категорию дефицитных работников наряду с программистами. За прошедший год спрос на них вырос на 20%.

Треть всех вакансий отрасли приходится на учителей, за ними следуют воспитатели детсада, и замыкают тройку репетиторы. Заработная плата в этой сфере составляет от 25 до 150 тысяч рублей. Рост востребованности педагогов эксперты связывают с модернизацией школ и внедрением новых подходов к обучению, а также с развитием дополнительного образования.

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