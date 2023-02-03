Сербский подрядчик при строительстве Hyatt взыскивает с «Группы Агроком» 5,9 млн евро

Posted 3 февраля 2023, 05:10
Published 3 февраля 2023, 05:10
Modified 7 апреля 2023, 06:31
Updated 7 апреля 2023, 06:31
Всего компания хочет взыскать 5,9 миллиона евро, что составляет 437 миллионов рублей. Она требует вернуть долг по договору генподряда.
Суд принял иск к производству, заседание состоится 21 февраля. Заявление передали к «МКЦ-Девелопмент», которая является структурой «Группы Агроком».
По информации "Коммерсанта", истец заявляет, что ему не доплатили по контракту при строительства отеля Hyatt Regency в Ростове.
До этого ТРК «Горизонт» в Ростове отсудил у магазина товаров для рыбалки 4,6 миллиона рублей.