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Posted 3 февраля 2023, 05:10

Published 3 февраля 2023, 05:10

Modified 7 апреля 2023, 06:31

Updated 7 апреля 2023, 06:31

Сербский подрядчик при строительстве Hyatt взыскивает с «Группы Агроком» 5,9 млн евро

Сербский подрядчик при строительстве Hyatt взыскивает с «Группы Агроком» 5,9 млн евро

3 февраля 2023, 05:10
Фото: 1mi.
Компания «Энергопроект Високоградня А. О. Белград» хочет взыскать крупную сумму со структур «Группы Агроком» в Ростовской области, говорится в документах арбитражного суда региона.

Всего компания хочет взыскать 5,9 миллиона евро, что составляет 437 миллионов рублей. Она требует вернуть долг по договору генподряда.

Суд принял иск к производству, заседание состоится 21 февраля. Заявление передали к «МКЦ-Девелопмент», которая является структурой «Группы Агроком».

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По информации "Коммерсанта", истец заявляет, что ему не доплатили по контракту при строительства отеля Hyatt Regency в Ростове. 

До этого ТРК «Горизонт» в Ростове отсудил у магазина товаров для рыбалки 4,6 миллиона рублей.

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#Экономика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд
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