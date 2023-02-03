rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Сербский подрядчик при строительстве Hyatt взыскивает с «Группы Агроком» 5,9 млн евро

3 февраля 2023, 05:10
Фото: 1mi
Компания «Энергопроект Високоградня А. О. Белград» хочет взыскать крупную сумму со структур «Группы Агроком» в Ростовской области, говорится в документах арбитражного суда региона.

Всего компания хочет взыскать 5,9 миллиона евро, что составляет 437 миллионов рублей. Она требует вернуть долг по договору генподряда.

Суд принял иск к производству, заседание состоится 21 февраля. Заявление передали к «МКЦ-Девелопмент», которая является структурой «Группы Агроком».

Матери, потерявшие сыновей в ДТП с грузовиком Coca-Cola, отсудили два миллиона рублей
Узнать подробнее

По информации "Коммерсанта", истец заявляет, что ему не доплатили по контракту при строительства отеля Hyatt Regency в Ростове. Однако истец уверяет, что подрядчик завысил счет, так как включил дополнительные работы. 

До этого ТРК «Горизонт» в Ростове отсудил у магазина товаров для рыбалки 4,6 миллиона рублей.

Читайте также:
Матери, потерявшие сыновей в ДТП с грузовиком Coca-Cola, отсудили два миллиона рублейТРК «Горизонт» отсудил у «Бургер Кинг» почти 2 миллиона рублей за аренду
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Экономика#Суд
Подпишитесь
Мобилизованный из Приморья дошел пешком до Ростовской области, сбежав из зоны СВО
Сегодня, 09:00
Двух ростовчан осудили за уничтожение машины с символикой Z в июле 2022 года
Сегодня, 08:42
Как в Ростове-на-Дону искали мужчину за стрельбу у ТЦ «Димбо» и где он скрывался
Сегодня, 08:24
В ходе спецоперации погиб 22-летний танкист из Ростовской области Владислав Скомороха
Сегодня, 08:07
Стали известны подробности гибели 47-летнего ростовчанина на Эльбрусе
Сегодня, 07:57
Нахсельмаш, Рогов стан, хутор Ливенцовка: история названий микрорайонов Ростова
Сегодня, 06:11