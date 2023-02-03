«Поставить туда свое руководство, назначить свой аудит, и максимально искусственно занизить стоимость актива, чтобы снизить выкупную стоимость. Для Агентства по страхованию вкладов, к которому перейдут все арестованные активы — это будет непрофильный актив, от которого оно должно будет избавиться, то есть продать. А потом дело за малым. Сработает ловкость рук и никакого мошенничества», — отмечает Наталья Оськина.