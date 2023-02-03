Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Напомним, что сегодня на официальном сайте Ростовводоканала появилось официальное заявление генерального директора АО «Еврозийский» Германа Вишневского о попытках возможного рейдерского захвата Водоканала.
По словам депутата, сейчас остается только наблюдать за происходящим в Ростовводоканале.
На основании информации из открытых источников, собеседница полагает, что у директора АО «Евразийский» Германа Вишневского «все не просто». Однако, по ее мнению, планы на Ростовводоканал достаточно очевидны.
«Поставить туда свое руководство, назначить свой аудит, и максимально искусственно занизить стоимость актива, чтобы снизить выкупную стоимость. Для Агентства по страхованию вкладов, к которому перейдут все арестованные активы — это будет непрофильный актив, от которого оно должно будет избавиться, то есть продать. А потом дело за малым. Сработает ловкость рук и никакого мошенничества», — отмечает Наталья Оськина.
Депутат опасается, что в погоне за активами, многие уважаемые люди могут попросту временно угробить доходное предприятие, снабжающее водой город-миллионник.
«И снова из-за коммерции чьих-то интересов, и бездумных шагов Администрации города 15 лет назад и думы ранних созывов, в очередной раз вопрос жизнеобеспечения более миллиона горожан и гостей города будет зависеть от интересов не жителей, а каких-то людей Ростова-папы», — говорит собеседница.
О происходящем на предприятии на данный момент известно мало. Ростов находится в ожидании обещаний Германа Вишневского — обнародовать «сенсационную информацию о коррупционной деятельности господина Фрадкина А.В.».
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что ростовчане устали от скандалов вокруг водоканала.