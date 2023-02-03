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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Снег, гололед и дождь ожидаются в первые выходные февраля в Ростовской области

3 февраля 2023, 06:25
Фото: 1MI
Снег, гололед и дождь ожидаются в первые выходные февраля в Ростовской области
Мокрый снег, туман, гололедица, дождь и температурные «качели» от -10 до +9 градусов ожидают жителей Ростовской области с 3 по 5 февраля, об этом сообщили синоптики СК УГМС.
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Погода

Синоптики рассказали, что в пятницу, 3 февраля, в Ростовской области сохранится облачная погода с умеренными осадками в виде снега и дождя. В первой половине дня на дорогах региона будут наблюдаться туман и гололед, а потому водителям предстоит проявить повышенную осторожность и внимательность за рулем автомобиля. Температура воздуха при этом будет колебаться от -10 градусов ночью до +7 градусов днем в южной части региона. В центральных муниципалитетах температура составит от -1 до +4 градусов.

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В субботу, 4 февраля, и воскресенье, 5 февраля, продолжат выпадать осадки в виде дождя, мокрого снега и снегопада. В отдельных муниципалитетах осадки будут достаточно сильными и приведут к налипанию мокрого снега на деревьях, также сохранится гололедица. Ветер усилится до 14 метров в секунду, а температура воздуха будет преимущественно холодной от — 10 до 0 градусов, и только на юге Ростовской области потеплеет до +9.

Ранее стало известно, что Ростов станет самым теплым городом-миллионником в первые выходные февраля.

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