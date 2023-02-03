Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:27
Синоптики рассказали, что в пятницу, 3 февраля, в Ростовской области сохранится облачная погода с умеренными осадками в виде снега и дождя. В первой половине дня на дорогах региона будут наблюдаться туман и гололед, а потому водителям предстоит проявить повышенную осторожность и внимательность за рулем автомобиля. Температура воздуха при этом будет колебаться от -10 градусов ночью до +7 градусов днем в южной части региона. В центральных муниципалитетах температура составит от -1 до +4 градусов.
В субботу, 4 февраля, и воскресенье, 5 февраля, продолжат выпадать осадки в виде дождя, мокрого снега и снегопада. В отдельных муниципалитетах осадки будут достаточно сильными и приведут к налипанию мокрого снега на деревьях, также сохранится гололедица. Ветер усилится до 14 метров в секунду, а температура воздуха будет преимущественно холодной от — 10 до 0 градусов, и только на юге Ростовской области потеплеет до +9.
Ранее стало известно, что Ростов станет самым теплым городом-миллионником в первые выходные февраля.