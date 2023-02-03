Синоптики рассказали, что в пятницу, 3 февраля, в Ростовской области сохранится облачная погода с умеренными осадками в виде снега и дождя. В первой половине дня на дорогах региона будут наблюдаться туман и гололед, а потому водителям предстоит проявить повышенную осторожность и внимательность за рулем автомобиля. Температура воздуха при этом будет колебаться от -10 градусов ночью до +7 градусов днем в южной части региона. В центральных муниципалитетах температура составит от -1 до +4 градусов.