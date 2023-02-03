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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

Стали известны подробности гибели 47-летнего ростовчанина на Эльбрусе

3 февраля 2023, 07:57
Фото: 07.mchs.gov.ru
Стали известны подробности гибели 47-летнего ростовчанина на Эльбрусе
Ростовский лыжник погиб во время катания на лыжах на горе Эльбрус, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарии.

В четверг, 2 февраля, около 15.45 мск экстренные службы получили информацию о том, что один из лыжник около станции «МИР» на горе Эльбрус сорвался в расщелину, когда катался вне трассы.

Его нашли и вытащили примерно спустя два часа. Пострадавшим оказался 47-летний ростовчанин, который получил серьезные травмы при падении. Его доставили на поляну Азау, где пострадавшего ожидали медики, однако лыжник скончался.

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Теперь предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии. Гостей республики призвали кататься исключительно на разрешенных трассах, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь.

Ранее еще один дончанин стал жертвой несчастного случая на Эльбрусе.

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