Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
В четверг, 2 февраля, около 15.45 мск экстренные службы получили информацию о том, что один из лыжник около станции «МИР» на горе Эльбрус сорвался в расщелину, когда катался вне трассы.
Его нашли и вытащили примерно спустя два часа. Пострадавшим оказался 47-летний ростовчанин, который получил серьезные травмы при падении. Его доставили на поляну Азау, где пострадавшего ожидали медики, однако лыжник скончался.
Теперь предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии. Гостей республики призвали кататься исключительно на разрешенных трассах, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь.
Ранее еще один дончанин стал жертвой несчастного случая на Эльбрусе.