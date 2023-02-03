Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В 2022 году единовременное пособие при рождении ребенка в Ростовской области получили 8900 семей. На эти цели было потрачено 183,9 миллиона рублей. Сама выплата составляет 20,5 тысяч рублей и предоставляется отцу или матери на каждого появившегося в семье ребенка.
При этом уровень дохода, количество детей трудовой статус родителей не играют роли при получении пособия.
Также власти уточнили, что выплата также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области направили более 20 млн рублей на поддержку населения.