В 2022 году единовременное пособие при рождении ребенка в Ростовской области получили 8900 семей. На эти цели было потрачено 183,9 миллиона рублей. Сама выплата составляет 20,5 тысяч рублей и предоставляется отцу или матери на каждого появившегося в семье ребенка.