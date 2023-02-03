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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Тысячи семей в Ростовской области обратились за выплатой при рождении ребенка

3 февраля 2023, 16:05
Фото: unsplash.com
Тысячи семей в Ростовской области обратились за выплатой при рождении ребенка
Около 8900 семей в Ростовской области получили единовременные выплаты при рождении ребенка, сообщили в правительстве региона.

В 2022 году единовременное пособие при рождении ребенка в Ростовской области получили 8900 семей. На эти цели было потрачено 183,9 миллиона рублей. Сама выплата составляет 20,5 тысяч рублей и предоставляется отцу или матери на каждого появившегося в семье ребенка.

При этом уровень дохода, количество детей трудовой статус родителей не играют роли при получении пособия.

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Также власти уточнили, что выплата также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области направили более 20 млн рублей на поддержку населения.

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#Виктория Прутковская#Дети#Общество#Новости
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