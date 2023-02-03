rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля 2023, 06:26

Published 3 февраля 2023, 06:26

Modified 3 февраля 2023, 06:38

Updated 3 февраля 2023, 06:38

Уголовное дело завели после стрельбы возле ТЦ в Ростове-на-Дону днем 2 февраля

3 февраля 2023, 06:26
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после стрельбы возле торгового центра, сообщили в УМВД по региону.

Подозреваемым оказался 50-летний житель Азова, который ранее работал в этом комплексе. Его задержали при силовой поддержке бойцов «Гром».

«Мужчина прятался в одной из гостиниц города. Дело возбудили по статье „Хулиганство“, — сказано в сообщении.

В ростовской гостинице задержали мужчину за стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля
Узнать подробнее

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Силовики забрали у него охотничье ружье, из которого он стрелял. 

Добавим, что во время стрельбы никто не пострадал.  После нападения 2 февраля стрелок скрылся на автомобиле. 

Читайте также:
В ростовской гостинице задержали мужчину за стрельбу возле ТЦ днем 2 февраляВ Ростове обнаружили автомобиль беглеца, открывшего стрельбу в ТЦ на ЗападномОтец пятерых детей мог устроить стрельбу возле ТЦ в Ростове-на-Дону днем 2 февраля
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика