Уголовное дело завели после стрельбы возле ТЦ в Ростове-на-Дону днем 2 февраля

Posted 3 февраля 2023, 06:26
Published 3 февраля 2023, 06:26
Modified 3 февраля 2023, 06:38
Updated 3 февраля 2023, 06:38
Подозреваемым оказался 50-летний житель Азова, который ранее работал в этом комплексе. Его задержали при силовой поддержке бойцов «Гром».
«Мужчина прятался в одной из гостиниц города. Дело возбудили по статье „Хулиганство“, — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Силовики забрали у него охотничье ружье, из которого он стрелял.
Добавим, что во время стрельбы никто не пострадал. После нападения 2 февраля стрелок скрылся на автомобиле.