rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Уголовное дело завели после стрельбы возле ТЦ в Ростове-на-Дону днем 2 февраля

3 февраля 2023, 06:26
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru
Уголовное дело завели после стрельбы возле ТЦ в Ростове-на-Дону днем 2 февраля
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после стрельбы возле торгового центра, сообщили в УМВД по региону.

Подозреваемым оказался 50-летний житель Азова, который ранее работал в этом комплексе. Его задержали при силовой поддержке бойцов «Гром».

«Мужчина прятался в одной из гостиниц города. Дело возбудили по статье „Хулиганство“, — сказано в сообщении.

В ростовской гостинице задержали мужчину за стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля
Узнать подробнее

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Силовики забрали у него охотничье ружье, из которого он стрелял. 

Добавим, что во время стрельбы никто не пострадал.  После нападения 2 февраля стрелок скрылся на автомобиле. 

Читайте также:
В ростовской гостинице задержали мужчину за стрельбу возле ТЦ днем 2 февраляВ Ростове обнаружили автомобиль беглеца, открывшего стрельбу в ТЦ на ЗападномОтец пятерых детей мог устроить стрельбу возле ТЦ в Ростове-на-Дону днем 2 февраля
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
Мобилизованный из Приморья дошел пешком до Ростовской области, сбежав из зоны СВО
Сегодня, 09:00
Двух ростовчан осудили за уничтожение машины с символикой Z в июле 2022 года
Сегодня, 08:42
Как в Ростове-на-Дону искали мужчину за стрельбу у ТЦ «Димбо» и где он скрывался
Сегодня, 08:24
В ходе спецоперации погиб 22-летний танкист из Ростовской области Владислав Скомороха
Сегодня, 08:07
Стали известны подробности гибели 47-летнего ростовчанина на Эльбрусе
Сегодня, 07:57
Нахсельмаш, Рогов стан, хутор Ливенцовка: история названий микрорайонов Ростова
Сегодня, 06:11