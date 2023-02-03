Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По информации Donday, погиб 22-летний танкист из Пролетарского района. Издание пишет, что он получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.
«Житель региона прошел срочную службу и подписал в 2019 году контракт. Младший сержант присоединился к спецоперации с начала ее проведения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что боец был наводчиком-оператором танка. По данным издания, у него остались две маленькие дочери и супруга.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
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