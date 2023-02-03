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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:21

В ходе спецоперации погиб 22-летний танкист из Ростовской области Владислав Скомороха

3 февраля 2023, 08:07
Фото: vk.com/nasha_nedelya
В ходе спецоперации погиб 22-летний танкист из Ростовской области Владислав Скомороха
Молодой военнослужащий из Ростовской области Владислав Скомороха погиб в спецоперации, сообщают СМИ.

По информации Donday, погиб 22-летний танкист из Пролетарского района. Издание пишет, что он получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.

«Житель региона прошел срочную службу и подписал в 2019 году контракт. Младший сержант присоединился к спецоперации с начала ее проведения», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что боец был наводчиком-оператором танка. По данным издания, у него остались две маленькие дочери и супруга. 

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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