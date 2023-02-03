Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:41
Происшествие случилось днем 2 февраля на высоте 3,5 тысячи метров. Турист нарушил правила безопасности и решил спуститься вне лыжной трассы.
Из-за этого мужчина упал в расщелину. Его нашли спасатели и передали медикам, но спасти пострадавшего не удалось.
«Следователи назначили судебно-медицинское исследование тела погибшего. В данный момент устанавливаются все обстоятельства», — сказано в сообщении.
Известно, что лыжнику было 47 лет. По факту трагедии проводится проверка.
Ранее лыжник из Ростовской области врезался в туриста и погиб на Эльбрусе.