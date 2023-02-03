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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В Кабардино-Балкарии после спуска с Эльбруса погиб лыжник из Ростова днем 2 февраля

3 февраля 2023, 05:32
Фото: 1mi
Житель Ростова-на-Дону погиб во время спуска с горы Эльбрус, сообщили в УСКР по Кабардино-Балкарии.

Происшествие случилось днем 2 февраля на высоте 3,5 тысячи метров. Турист нарушил правила безопасности и решил спуститься вне лыжной трассы.

Из-за этого мужчина упал в расщелину. Его нашли спасатели и передали медикам, но спасти пострадавшего не удалось.

Лыжник из Ростовской области врезался в туриста и погиб на Эльбрусе
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«Следователи назначили судебно-медицинское исследование тела погибшего. В данный момент устанавливаются все обстоятельства», — сказано в сообщении.

Известно, что лыжнику было 47 лет. По факту трагедии проводится проверка.

Ранее лыжник из Ростовской области врезался в туриста и погиб на Эльбрусе.

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