В Петербурге юноша получил отравление галлюциногенами

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
По информации «Народных Новостей», в полицейское отделение поступила информация о подозрительного вида пациенте в больнице. Его привезла скорая помощь. По уточненным данным, 17-летний молодой человек, проживающий на Октябрьской набережной, вдруг почувствовал себя плохо. Это произошло на улице Марата.
Возможно, он употребил вещества, обладающие галлюциногенными свойствами. Подросток не имеет работы и не учится. Полиция выясняет происхождение запрещенных веществ.