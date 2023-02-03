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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Петербурге юноша получил отравление галлюциногенами

Сегодня, 13:09
Подросток из Санкт-Петербурга отравился запрещенными веществами. Сотрудники полиции города ведут расследование инцидента.

По информации «Народных Новостей», в полицейское отделение поступила информация о подозрительного вида пациенте в больнице. Его привезла скорая помощь. По уточненным данным, 17-летний молодой человек, проживающий на Октябрьской набережной, вдруг почувствовал себя плохо. Это произошло на улице Марата.

Возможно, он употребил вещества, обладающие галлюциногенными свойствами. Подросток не имеет работы и не учится. Полиция выясняет происхождение запрещенных веществ.

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