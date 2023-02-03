В Петербурге юноша получил отравление галлюциногенами

По информации «Народных Новостей», в полицейское отделение поступила информация о подозрительного вида пациенте в больнице. Его привезла скорая помощь. По уточненным данным, 17-летний молодой человек, проживающий на Октябрьской набережной, вдруг почувствовал себя плохо. Это произошло на улице Марата.