На выходных станет гораздо прохладней. Температура воздуха опустится до +3 градусов днем и -4 ночью. В субботу, 4 февраля, вероятны осадки в виде снега. Ветер увеличит свою скорость до 12 километров в час. В воскресенье, 5 февраля, снега и дождя не ожидается, однако небо будет оставаться облачным.