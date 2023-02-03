Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Конец рабочей недели в Ростове и Таганроге выдастся пасмурным. Температура воздуха днем составит +5 градусов, ночью же столбики термометров опустятся до нуля. Небо заволокут тучи, ближе к вечеру вероятен снег с дождем. Ветер же разгонится до 14 километров в час.
На выходных станет гораздо прохладней. Температура воздуха опустится до +3 градусов днем и -4 ночью. В субботу, 4 февраля, вероятны осадки в виде снега. Ветер увеличит свою скорость до 12 километров в час. В воскресенье, 5 февраля, снега и дождя не ожидается, однако небо будет оставаться облачным.
Между тем ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону станет самым теплым городом-миллионником в РФ с 4 по 5 февраля.