В Ростове банк ВТБ продает помещения своего отделения на улице Горького

Стартовая стоимость помещения на улице Горького, 106/93 и оборудования, находящегося в нем составила более 52,8 миллиона рублей, поскольку сам офис находится в самом центре города в непосредственной близости от остановок общественного транспорта, пожарной станции и других социально значимых объектов. Прием заявок на момент публикации текста уже закончен, а аукцион с торгами на повышение собирались провести 3 февраля.