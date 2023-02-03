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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

В Ростове банк ВТБ продает помещения своего отделения на улице Горького

3 февраля 2023, 11:12
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове банк продает помещения своего отделения на улице Горького
В Ростове банк ВТБ выставил на продажу помещения в здании на улице Максима Горького, об этом сообщили на электронной площадке торгов.

В Ростове выставили на продажу помещения отделения банка ВТБ, расположенного на перекрестке улицы Максима Горького и переулка Газетного. Общая площадь помещений составила 842,1 квадратных метра, а само отделение расположено на первом этаже и цоколе.

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Стартовая стоимость помещения на улице Горького, 106/93 и оборудования, находящегося в нем составила более 52,8 миллиона рублей, поскольку сам офис находится в самом центре города в непосредственной близости от остановок общественного транспорта, пожарной станции и других социально значимых объектов. Прием заявок на момент публикации текста уже закончен, а аукцион с торгами на повышение собирались провести 3 февраля.

О причинах продажи помещений с таким выгодным расположением банк не сообщил.

Ранее в Ростовской области выставили на торги земли винной компании.

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