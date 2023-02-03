Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В результате был проигран суд по содержанию муниципальных объектов теплоснабжения в надлежащем состоянии. Иск против чиновников еще в начале октября подал зампрокурора города. Он утверждал, что они не обеспечили надлежащее качество снабжения горожан отоплением и горячей водой. В результате этого более 450 многоквартирных домов в центре Ростова и на Западном оставались без горячего водоснабжения с мая по июнь 2022 года.
Прокурор заключил, что отсутствие горячей воды нарушило права собственников помещений в указанных домах, а также права проживающих там граждан на «достойную жизнь».
Суд с доводами прокурора согласился, указав, что виновные лица устранились от выполнения своих обязанностей и не содержали тепловые сети должным образом. Теперь чиновники должны предпринять меры по надлежащему содержанию и эксплуатации 83 инженерных сооружений, а также подготовить техническую документацию и найти организации, которые займутся содержанием 12 бесхозяйных сетей электроснабжения.
Напомним, аварии на теплосетях происходят в Ростове до сих пор. Одна из последних случилась 1 февраля. В результате нее без воды и тепла зимой остались сотни жителей центра. Ликвидировали аварийный прорыв накануне, 2 февраля.