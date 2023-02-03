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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Ростове департамент ЖКХ обвинили в нарушении прав людей на «достойную жизнь»

3 февраля 2023, 11:34
Фото: rostov-gorod.ru
Суд признал мэрию Ростова виновной в нарушении прав жителей на «достойную жизнь»
Ленинский суд Ростова признал нарушение департаментом ЖКХ города прав жильцов более 450 домов, сообщается в электронной картотеке дел суда.

В результате был проигран суд по содержанию муниципальных объектов теплоснабжения в надлежащем состоянии. Иск против чиновников еще в начале октября подал зампрокурора города. Он утверждал, что они не обеспечили надлежащее качество снабжения горожан отоплением и горячей водой. В результате этого более 450 многоквартирных домов в центре Ростова и на Западном оставались без горячего водоснабжения с мая по июнь 2022 года.

Прокурор заключил, что отсутствие горячей воды нарушило права собственников помещений в указанных домах, а также права проживающих там граждан на «достойную жизнь».

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Суд с доводами прокурора согласился, указав, что виновные лица устранились от выполнения своих обязанностей и не содержали тепловые сети должным образом. Теперь чиновники должны предпринять меры по надлежащему содержанию и эксплуатации 83 инженерных сооружений, а также подготовить техническую документацию и найти организации, которые займутся содержанием 12 бесхозяйных сетей электроснабжения.

Напомним, аварии на теплосетях происходят в Ростове до сих пор. Одна из последних случилась 1 февраля. В результате нее без воды и тепла зимой остались сотни жителей центра. Ликвидировали аварийный прорыв накануне, 2 февраля.

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