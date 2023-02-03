В результате был проигран суд по содержанию муниципальных объектов теплоснабжения в надлежащем состоянии. Иск против чиновников еще в начале октября подал зампрокурора города. Он утверждал, что они не обеспечили надлежащее качество снабжения горожан отоплением и горячей водой. В результате этого более 450 многоквартирных домов в центре Ростова и на Западном оставались без горячего водоснабжения с мая по июнь 2022 года.