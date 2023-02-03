Это вызвало негодование у местных жителей и общественников, которые были обеспокоены тем, что будет уничтожен один из объектов исторической застройки города. Градозащитники обратили внимание на факт того, что здание не включили ни в одну из зон защиты исторической застройки, а потому заявили, что уже подали заявку на включение дом в список ОКН с целью его сохранения в том виде, в котором он существует сейчас.