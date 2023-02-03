Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Напомним, в конце января портал RostovGazeta сообщил о том, что экспертиза одобрила строительство на месте доходного дома Николая Чернова по адресу Буденновский проспект, 17. На месте нынешнего трехэтажного здания должен был появиться многоэтажный торгово-деловой центр с подземным паркингом и высотой до 10 этажей.
Это вызвало негодование у местных жителей и общественников, которые были обеспокоены тем, что будет уничтожен один из объектов исторической застройки города. Градозащитники обратили внимание на факт того, что здание не включили ни в одну из зон защиты исторической застройки, а потому заявили, что уже подали заявку на включение дом в список ОКН с целью его сохранения в том виде, в котором он существует сейчас.
«Возраст дома, его история, события, которые с ним случились, масштаб, место в застройке улицы — в этой части Буденновского получается вполне себе ансамбль зданий. Убрать оттуда одно[прим. редакции — историческое здание], посыпется облик нескольких кварталов проспекта», — заявил экскурсовод Геннадий Крольман.
«Старому Ростову ничто уже не поможет», — с сочувствием констатировали комментаторы.
«Замечательное здание в центре Ростова… Какая многоэтажка? Совсем уже оборзели со своей застройкой», — возмутились горожане.