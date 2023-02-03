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Updated Сегодня, 07:26

В Ростове доходный дом Чернова признают ОКН, чтобы защитить от сноса и перестройки

3 февраля 2023, 07:24
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове доходный дом Чернова хотят защитить от сноса и перестройки
В Ростове доходный дом Николая Чернова собираются признать объектом культурного наследия, чтобы спасти его от возможного сноса и перестройки, об этом сообщили градозащитники объединения «МойФасад».

Напомним, в конце января портал RostovGazeta сообщил о том, что экспертиза одобрила строительство на месте доходного дома Николая Чернова по адресу Буденновский проспект, 17. На месте нынешнего трехэтажного здания должен был появиться многоэтажный торгово-деловой центр с подземным паркингом и высотой до 10 этажей.

Это вызвало негодование у местных жителей и общественников, которые были обеспокоены тем, что будет уничтожен один из объектов исторической застройки города. Градозащитники обратили внимание на факт того, что здание не включили ни в одну из зон защиты исторической застройки, а потому заявили, что уже подали заявку на включение дом в список ОКН с целью его сохранения в том виде, в котором он существует сейчас.

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«Возраст дома, его история, события, которые с ним случились, масштаб, место в застройке улицы — в этой части Буденновского получается вполне себе ансамбль зданий. Убрать оттуда одно[прим. редакции — историческое здание], посыпется облик нескольких кварталов проспекта», — заявил экскурсовод Геннадий Крольман.

«Старому Ростову ничто уже не поможет», — с сочувствием констатировали комментаторы.

«Замечательное здание в центре Ростова… Какая многоэтажка? Совсем уже оборзели со своей застройкой», — возмутились горожане.

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