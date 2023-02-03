Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Речь идет о том, что производители начали писать на упаковках не объем в литрах, а вес в 1 килограмм. Эксперты считают, что это маркетинговый ход, чтобы уменьшить объем продукции, а покупатели этого не заметили.
«Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 миллилитров. Некоторые производители указывают объем и вес одновременно, другие — только вес», — пишет РБК.
Отмечается, что это касается питьевого молока, сливок и кефира.
Ранее стало известно, что «Кировский конный завод» построит молокозавод в Ростовской области за 170 млн рублей.