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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

В Ростове-на-Дону производители молока стали скрывать снижение объема на упаковках

3 февраля 2023, 06:48
Фото: Sandstein/CC BY SA/wiki
В Ростове-на-Дону производители молока стали скрывать снижение объема на упаковках
В России, в том числе Ростовской области, производители молока пытаются скрыть уменьшение объемов продукции, сообщают СМИ.

Речь идет о том, что производители начали писать на упаковках не объем в литрах, а вес в 1 килограмм. Эксперты считают, что это маркетинговый ход, чтобы уменьшить объем продукции, а покупатели этого не заметили.

«Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 миллилитров. Некоторые производители указывают объем и вес одновременно, другие — только вес», — пишет РБК.

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Отмечается, что это касается питьевого молока, сливок и кефира.

Ранее стало известно, что «Кировский конный завод» построит молокозавод в Ростовской области за 170 млн рублей.

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