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Posted Сегодня, 17:46

Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

В Ростове на Университетском ограничат движение из-за демонтажа корпуса вуза

3 февраля 2023, 17:46
Фото: 1MI
Из-за демонтажа корпуса одного из местных вузов в Ростове на Университетском ограничат движение машин, сообщили в городской администрации.

С 22 февраля по 22 апреля в Ростове ограничат движение машин от переулка Университетском, 95 до улицы Суворова. Уточняется, что там будет проводиться демонтаж корпуса одного из вузов.

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Также с 22 февраля проехать нельзя будет по проспекту 40-летия Победы от дома № 103е до дома № 97в. Ограничение власти объяснили строительством дома. Действовать оно будет до 30 июня этого года.

Ранее сообщалось, что скоростные ограничения введут для водителей на улице Доватора в Ростове.

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