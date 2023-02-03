Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
С 22 февраля по 22 апреля в Ростове ограничат движение машин от переулка Университетском, 95 до улицы Суворова. Уточняется, что там будет проводиться демонтаж корпуса одного из вузов.
Также с 22 февраля проехать нельзя будет по проспекту 40-летия Победы от дома № 103е до дома № 97в. Ограничение власти объяснили строительством дома. Действовать оно будет до 30 июня этого года.
Ранее сообщалось, что скоростные ограничения введут для водителей на улице Доватора в Ростове.