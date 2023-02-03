Иск против департамента еще к октябре подал заместитель прокурора Ростова. Он заявил, что власти не обеспечили надлежащее качество снабжения ростовчан отоплением и горячей водой. Из-за этого в мае и июне 2022 года более 450 многоквартирных домов остались без горячей воды. По мнению прокурора, это является прямым нарушением прав собственников указанных домом, а также прав проживающих там граждан на «достойную жизнь».