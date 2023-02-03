Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Золотые туалеты
Управление жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района Ростова ищет подрядчика для обслуживания модульных туалетов. Соответствующий аукцион уже размещен на сайте государственных закупок.
Потенциальному подрядчику предстоит следить за состоянием туалетов с 1 марта по 31 декабря текущего года. Всего туалетов три: у хода в парк имени Горького, в районе Пушкинской и Московской улиц.
Обслуживать туалеты придется ежедневно с 07.00 до 23.00. В обязанности подрядчика входит, помимо прочего, замена жидкого мыла, туалетной бумаги, мусорных пакетов и бумажных полотенец.
Начальная цена контракта составляет шесть миллионов рублей.
Борьба за «достойную жизнь»
Ленинский суд Ростова рассмотрел дело в отношении департамента ЖКХ администрации города. Чиновников обвинили в нарушении прав жильцов более 450 домов.
Иск против департамента еще к октябре подал заместитель прокурора Ростова. Он заявил, что власти не обеспечили надлежащее качество снабжения ростовчан отоплением и горячей водой. Из-за этого в мае и июне 2022 года более 450 многоквартирных домов остались без горячей воды. По мнению прокурора, это является прямым нарушением прав собственников указанных домом, а также прав проживающих там граждан на «достойную жизнь».
В итоге суд встал на сторону представителя надзорного ведомства, признав, что виновные лица устранились от выполнения своих должностных обязанностей и не обеспечили должное содержание тепловых сетей.
Чиновников обязали предпринять меры по надлежащему содержанию и эксплуатации 83 инженерных сооружений. Также в департаменте ЖКХ Ростова должны подготовить техническую документацию и найти организации, которые займутся содержанием еще 12 бесхозяйных сетей электроснабжения.
Центр безнадзорных животных
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что в городе продолжается работа по созданию городского центра безнадзорных животных. Сейчас госэкспертиза проверят проект техзадания на проектирование комплекса. Также власти уже оформили правоустанавливающие документы на участок.
Само же проектирование начнется после определения стоимости. Поэтому назвать точные сроки возведения центра пока не удается. Однако участок для строительства уже найден, его площадь составляет 4,9 гектара.
Уточняется, что в самом центре будут принимать, стерилизовать и вакцинировать безнадзорных животных.