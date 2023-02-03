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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

В ростовской гостинице задержали мужчину за стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля

3 февраля 2023, 06:19
Фото: astr.sledcom.ru
В ростовской гостинице задержали мужчину за стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля
В Ростове-на-Дону в гостинице задержали мужчину, который мог устроить стрельбу возле торгового центра, сообщает Don_Mash.

Ранее Telegram-каналы писали о мужчине, который якобы устроил стрельбу возле ТЦ «Димбо». Говорилось, что после этого стрелок скрылся на автомобиле.

«В гостинице „Старый Ростов“ на улице Тургеневской задержали 50-летнего Владимира Уткина. У него изъяли самозарядное ружье», — пишет Don_Mash.

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«В гостинице „Старый Ростов“ на улице Тургеневской задержали 50-летнего Владимира Уткина. У него изъяли самозарядное ружье», — пишет Don_Mash.
Фото: Яндекс.Карты

Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее говорилось, что стрелком мог быть отец пятерых детей, который ранее работал в этом ТЦ. 

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