Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Ранее Telegram-каналы писали о мужчине, который якобы устроил стрельбу возле ТЦ «Димбо». Говорилось, что после этого стрелок скрылся на автомобиле.
«В гостинице „Старый Ростов“ на улице Тургеневской задержали 50-летнего Владимира Уткина. У него изъяли самозарядное ружье», — пишет Don_Mash.
Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее говорилось, что стрелком мог быть отец пятерых детей, который ранее работал в этом ТЦ.