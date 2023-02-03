В Ростовской области бизнесмен избежал наказания за хищения при благоустройстве парка

Тогда дело возбудили в отношении неустановленных представителей «Ритм» и «Роствалк», а потому бенефициар компаний не вошел в список фигурантов дела. Следственные мероприятия продолжались больше года, однако, согласно данным источника, виновников и подозреваемых по делу найти не удалось, говорится в источнике.