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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

В Ростовской области аннулировали регистрацию компании-фантома, производящей масло

3 февраля 2023, 07:22
Фото: blu-news.org/CC BY SA/wiki
В Ростовской области аннулировали регистрацию компании-фантома, производящей масло
В Ростовской области выявили компанию-призрак, которая оформляла документы на молочную продукцию неизвестного происхождения, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Россельхознадзора.

В надзорном органе сообщили, что система «Меркурий» помогла пресечь деятельность фантомной площадки в Ростовской области, которая обеспечивала оборот молочной продукции неизвестного происхождения.

Так стало известно, что «Меркурий» выявила деятельность фантомной площадки ООО «Продуктовая база № 1», которая зарегистрирована в Родионово-Несветайском районе. Сообщается, что всего компания-призрак оформила почти сотню производственных (эВСД) документов на 535,3 тонны сливочного масла. При этом в системе было указано, что его выработали из пастеризованного молока татарстанского ООО «Казеус» и сырого молока, поставщиком которого стало подсобное хозяйство в Матвеево-Курганском районе. Объем сырья превышал тысячу тонн. По итогу 518,4 тонны масла в дальнейшем поступили в социальные учреждения Курской, Челябинской областей и Республики Татарстан.

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Надзорный орган решил провести проверку предприятия и выехал к месту деятельности ООО «Продуктовая база № 1», и в итоге инспекторы установили, что указанная деятельность компанией не осуществляется. Это свидетельствовало о введении в оборот некачественной и небезопасной продукции из неизвестного сырья, из-за чего компанию исключили из системы «Меркурий», аннулировали регистрацию и присвоили статус фантомной площадки.

Информацию об этом направили в субъекты, где находятся компании-получатели масла.

Ранее в Ростовской области выявили фирму-приведение.

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