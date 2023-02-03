Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В надзорном органе сообщили, что система «Меркурий» помогла пресечь деятельность фантомной площадки в Ростовской области, которая обеспечивала оборот молочной продукции неизвестного происхождения.
Так стало известно, что «Меркурий» выявила деятельность фантомной площадки ООО «Продуктовая база № 1», которая зарегистрирована в Родионово-Несветайском районе. Сообщается, что всего компания-призрак оформила почти сотню производственных (эВСД) документов на 535,3 тонны сливочного масла. При этом в системе было указано, что его выработали из пастеризованного молока татарстанского ООО «Казеус» и сырого молока, поставщиком которого стало подсобное хозяйство в Матвеево-Курганском районе. Объем сырья превышал тысячу тонн. По итогу 518,4 тонны масла в дальнейшем поступили в социальные учреждения Курской, Челябинской областей и Республики Татарстан.
Надзорный орган решил провести проверку предприятия и выехал к месту деятельности ООО «Продуктовая база № 1», и в итоге инспекторы установили, что указанная деятельность компанией не осуществляется. Это свидетельствовало о введении в оборот некачественной и небезопасной продукции из неизвестного сырья, из-за чего компанию исключили из системы «Меркурий», аннулировали регистрацию и присвоили статус фантомной площадки.
Информацию об этом направили в субъекты, где находятся компании-получатели масла.
Ранее в Ростовской области выявили фирму-приведение.