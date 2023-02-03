Так стало известно, что «Меркурий» выявила деятельность фантомной площадки ООО «Продуктовая база № 1», которая зарегистрирована в Родионово-Несветайском районе. Сообщается, что всего компания-призрак оформила почти сотню производственных (эВСД) документов на 535,3 тонны сливочного масла. При этом в системе было указано, что его выработали из пастеризованного молока татарстанского ООО «Казеус» и сырого молока, поставщиком которого стало подсобное хозяйство в Матвеево-Курганском районе. Объем сырья превышал тысячу тонн. По итогу 518,4 тонны масла в дальнейшем поступили в социальные учреждения Курской, Челябинской областей и Республики Татарстан.