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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Ростовской области бизнесмен избежал наказания за хищения при благоустройстве парка

3 февраля 2023, 12:38
Фото: novochgrad.ru
В Ростовской области бизнесмен избежал наказания за хищения при благоустройстве парка
В Ростовской области скандальный бизнесмен Ахмедов избежал наказания по делу о хищении средств при благоустройстве парка, об этом сообщили в одном из Telegram-каналов.

Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил, что одному из донских бизнесменов, владельцу «Ритм» и «Роствалк» Ахмедову удалось избежать наказания по делу о хищении средств при благоустройстве новочеркасского парка, сумма ущерба по которому составила девять миллионов рублей.

Напомним, в 2018 году компании заключили контракты с администрацией Новочеркасска, которые искали подрядчика для благоустройства парка на улице Мацоты. Когда работы были закончены, и началась проверка объекта, выяснилось, что вместо фонтана в парке появилась «система туманообразования».

Строительство объекта, не указанного в ПСД, обошлось в девять миллионов рублей, из-за чего осенью 2021 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

В 2018 году указанные ранее компании заключили контракты с администрацией Новочеркасска, которые искали подрядчика для благоустройства парка на улице Мацоты.
Фото: novochgrad.ru
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Тогда дело возбудили в отношении неустановленных представителей «Ритм» и «Роствалк», а потому бенефициар компаний не вошел в список фигурантов дела. Следственные мероприятия продолжались больше года, однако, согласно данным источника, виновников и подозреваемых по делу найти не удалось, говорится в источнике. 

«В декабре 2022 года уголовное дело прекратили „в связи с отсутствием события преступления“», — сказано в сообщении. Никаких претензий к Ахмедову, который остается владельцем фирм, недобросовестно исполнивших контракт, также не возникло.

Официальной информации ведомств о данном факте на момент публикации не поступало. 

Ранее стало известно, что Ахмедом стал директором «Агро Молла».

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