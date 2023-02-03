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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

В Ростовской области серьезная авария в Аксае на М-4 «Дон» унесла жизнь водителя

3 февраля 2023, 10:15
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области в лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель и пострадали двое его пассажиров, об этом сообщили в пресс-службе донского управления ГИБДД.
Сюжет
Дтп

В четверг, 2 февраля, в 16.45 мск на 1056-м километре трассы М-4 «Дон» в пригороде Ростова произошла авария с тремя пострадавшими, которая унесла жизнь одного из водителей.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» превысил безопасную скорость, из-за чего потерял управление над транспортным средством и выехал на встречную полосу.

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Так легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Renault Premium, водитель легковушки погиб на месте, а двое его пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.

Полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что трасса М-4 «Дон» станет платной на нескольких участках после ремонта и обустройства.

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