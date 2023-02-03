Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В четверг, 2 февраля, в 16.45 мск на 1056-м километре трассы М-4 «Дон» в пригороде Ростова произошла авария с тремя пострадавшими, которая унесла жизнь одного из водителей.
По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» превысил безопасную скорость, из-за чего потерял управление над транспортным средством и выехал на встречную полосу.
Так легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Renault Premium, водитель легковушки погиб на месте, а двое его пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.
Полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее стало известно, что трасса М-4 «Дон» станет платной на нескольких участках после ремонта и обустройства.