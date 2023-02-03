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Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

В Ростовской области задержали мобилизованного бойца, сбежавшего из зоны СВО

3 февраля 2023, 17:10
Фото: 1MI
На границе Ростовской области задержан мобилизованный военнослужащий, сбежавший из зоны СВО, пишут Telegram-каналы.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о задержании мобилизованного десантника в селе Греково-Тимофеевке на границе Ростовской области. Военнослужащий пытался пешком покинуть зону спецоперации.

Мужчина обратил на себя внимание полицейских. Боец выглядел неопрятно, хромал и резко изменил траекторию движения при виде правоохранителей. Когда его остановили для проверки документов, он не смог объяснить, что делает в приграничном регионе, после чего был доставлен в отдел.

Там стало известно, что военнослужащему 42 года. В зоне СВО он служил наводчиком-оператором БТР неподалеку от Волновахи. 1 февраля мужчина не выдержал тяготы боевых действий и решил сбежать.

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Сейчас расследованием инцидента занимается военная полиция. Официальных подробностей о деле пока не поступало.

Ранее молодой человек два года бродяжничал в Ростовской области, чтобы не служить в армии.

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