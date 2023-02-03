Мужчина обратил на себя внимание полицейских. Боец выглядел неопрятно, хромал и резко изменил траекторию движения при виде правоохранителей. Когда его остановили для проверки документов, он не смог объяснить, что делает в приграничном регионе, после чего был доставлен в отдел.