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Updated Сегодня, 15:44

В Ростовводоканале заявили о попытке рейдерского захвата предприятия

3 февраля 2023, 15:41
Фото: "Яндекс. Карты"
Гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский заявил о попытках рейдерского захвата Ростовводоканала, соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Глава управляющей компании ростовского водоканала АО «Евразийский» Герман Вишневский сделал заявление о вероятных попытках рейдерского захвата ресурсоснабжающего предприятия структурами «Альфа-Групп».

Вишневский указал, что непосредственно захватом занимается представитель «Альфа-Групп» — компания «Росводоканал». Для своих целей она использует «запрещенные законом методы и коррупционные связи». Также топ-менеджер заверил, что может предоставить все доказательства попыток рейдерского захвата.

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Более того Вишневский заявил, что в ближайшее время обнародует «сенсационную информацию» о коррупционной деятельности некого Фрадкина А. В. Кем именно является этот человек, в заявлении не указано.

Напомним, накануне ростовский водоканал объявил об увольнении четырех инспекторов-вымогателей.

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