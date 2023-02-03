Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Глава управляющей компании ростовского водоканала АО «Евразийский» Герман Вишневский сделал заявление о вероятных попытках рейдерского захвата ресурсоснабжающего предприятия структурами «Альфа-Групп».
Вишневский указал, что непосредственно захватом занимается представитель «Альфа-Групп» — компания «Росводоканал». Для своих целей она использует «запрещенные законом методы и коррупционные связи». Также топ-менеджер заверил, что может предоставить все доказательства попыток рейдерского захвата.
Более того Вишневский заявил, что в ближайшее время обнародует «сенсационную информацию» о коррупционной деятельности некого Фрадкина А. В. Кем именно является этот человек, в заявлении не указано.
Напомним, накануне ростовский водоканал объявил об увольнении четырех инспекторов-вымогателей.