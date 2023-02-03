Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
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Updated Сегодня, 15:45
14 февраля Ростов празднует 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой памятной даты в центре города, в сквере у Дома книги, установят мемориальную плиту в память о погибших на этом месте жителях города.
Как сообщили телеканалу «Дон ТР» историки, на месте, где сейчас стоит сквер, заживо погребены сотни ростовчан. Мемориальная плита должна напоминать отдыхающим в сквере о тяжелых временах, которые пережил Ростов в годы войны.
Дело в том, что на до Великой Отечественной войны на месте Дома книги находился универмаг. Под его зданием находились большие подвальные помещения, которые в годы войны использовались как бомбоубежища. Однако 17 июля 1942 года в ходе бомбардировки здание универмага загорелось и полностью разрушилось, погребя под собой спрятавшихся в подвале людей. Точное число погибших неизвестно до сих пор, так как разобрать удалось только верхние завалы универмага.
Напомним, также на днях в Ростов в преддверии дня освобождения приезжает «Поезд Победы».