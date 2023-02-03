Дело в том, что на до Великой Отечественной войны на месте Дома книги находился универмаг. Под его зданием находились большие подвальные помещения, которые в годы войны использовались как бомбоубежища. Однако 17 июля 1942 года в ходе бомбардировки здание универмага загорелось и полностью разрушилось, погребя под собой спрятавшихся в подвале людей. Точное число погибших неизвестно до сих пор, так как разобрать удалось только верхние завалы универмага.