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В центре Ростова установят мемориальную плиту в память о погибших в ВОВ горожанах

3 февраля 2023, 15:42
Фото: Неизвестный автор/CC0/wiki
В центре Ростова установят мемориальную плиту в память о погибших в ВОВ горожанах
В центре Ростова, у Дома книги, появится памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили СМИ.

14 февраля Ростов празднует 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой памятной даты в центре города, в сквере у Дома книги, установят мемориальную плиту в память о погибших на этом месте жителях города.

Как сообщили телеканалу «Дон ТР» историки, на месте, где сейчас стоит сквер, заживо погребены сотни ростовчан. Мемориальная плита должна напоминать отдыхающим в сквере о тяжелых временах, которые пережил Ростов в годы войны.

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Дело в том, что на до Великой Отечественной войны на месте Дома книги находился универмаг. Под его зданием находились большие подвальные помещения, которые в годы войны использовались как бомбоубежища. Однако 17 июля 1942 года в ходе бомбардировки здание универмага загорелось и полностью разрушилось, погребя под собой спрятавшихся в подвале людей. Точное число погибших неизвестно до сих пор, так как разобрать удалось только верхние завалы универмага.

Напомним, также на днях в Ростов в преддверии дня освобождения приезжает «Поезд Победы».

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