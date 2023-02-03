Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
И даже если у «жертвы» отсутствуют наличные деньги, сегодня она все равно представляет интерес для мошенника. Ведь на ее имя можно взять кредит.
Эксперты подчеркивают, что в большинстве случаев, женщины виноваты сами. Как современные Дон Жуаны обманывают ростовчанок? Как распознать мошенника и не попасть на его удочку — в материале корреспондента RostovGazeta.
Психологи предупреждают, что аферисты-мужчины легко пользуются наивностью доверчивых женщин с целью получить прописку, завладеть деньгами или имуществом. Не зря же такие понятия, как «брачный аферист», «гастролер», появились очень давно.
С развитием интернета дело и вовсе приняло масштабный охват. В сети даже появился «черный список» брачных аферистов из иностранных государств, с описанием последовательности их действий. Но это, к сожалению, помогает не всегда.
С Заимом Демири ростовчанка Елена Фролова [данные изменены по ее просьбе — прим. редакции] познакомилась минувшим летом, в сети. Завязалось общение, переписка.
Гражданин Сербии рассказал, что в Россию приехал в 2016 году. С тех пор он живет и работает в Санкт-Петербурге. Ничего удивительного не было в том, что после полугодовой переписки, пара решила познакомиться лично.
«В конце декабря Демири приехал ко мне в гости. И пока я была в ванной, он сфотографировал мой паспорт, пластиковую карту, установил на моем мобильнике приложение банка и запросил от моего имени кредит», - рассказывает Елена Фролова.
По ее словам, мужчине одобрили кредит - 317,8 тысяч рублей. Деньги он молниеносно перевел на свой счет.
«А потом сообщил мне, что в Ростове внезапно подвернулась возможность хорошо заработать. После чего быстро исчез, пообещав вернуться сразу после работы», - говорит Елена.
Сутки продолжалась переписка ростовчанки, после чего он внезапно перестал выходить на связь.
«На его сообщение о том, что он приедет ко мне только в шесть вечера, я шутливо написала: «убью». Я-то хотела показать свое недовольство тем, что он задерживается. А он, видать, подумал, что я уже все знаю о кредите», - делится мыслями Елена.
Понимая, что произошло нечто странное, ростовчанка стала искать информацию о своем госте в интернете. И нашла ее.
«В соцсетях, на сервисе подачи объявлений оказалось множество групп, где он обещал недорого привозить запчасти к машинам. Требовал предоплату. Люди переводили деньги, и ничего не получали. Так он «фестивалил» года три, - говорит ростовчанка. - Потом я нашла еще и девушку из Краснодарского края, которая пострадала от него также, как и я. Оказалось, что нас, обманутых, очень много».
Елена обратилась в банк, где и обнаружила взятый от ее лица кредит. А потом отправилась подавать заявление в отдел полиции № 8 в Ростове.
«Заявление я подала 23 декабря. Сообщила все данные о нем. Только с тех пор ничего не происходило. Меня лишь убеждали, что работа идет, и что вот-вот за ним поедут в Питер», - говорит собеседница.
По ее словам, наибольшее удивление вызывает тот факт, что дело было возбуждено в отношении «неустановленного лица», который перевел деньги на «неустановленный счет».
«Как такое вообще возможно? Почему ничего не установлено, если в полицию я предоставила точные данные о нем, и счет с выпиской из банка?» - недоумевает Фролова.
С ней соглашается и жительница Кубани Ирина Смирнова [имя изменено — прим. редакции].
«Я тоже после произошедшего предоставила все ссылки на его профиль в соцсетях, данные его паспорта, номера телефонов. И когда мне прислали какое-то постановление, где речь шла про «неустановленное лицо», я сразу написала жалобу, - рассказывает жительница Краснодарского края. - Ну посудите сами. Что за неустановленное лицо? Серьезно? Я когда это узнала, просто волосы рвала на голове».
Понимая, что время идет, и ничего не меняется, Фролова обратилась с жалобой в вышестоящие инстанции. Но, по ее словам, получила отписки. [Подтверждающие документы есть в наличии редакции].
Понимая, что прошло уже больше месяца, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки, Фролова записалась на личный прием к начальнику Главного управления МВД по Ростовской области.
«После этого меня вызвали на прием, сказали, что выезжают в командировку в Санкт-Петербург и будут задерживать преступника — лишь бы я больше никуда не ходила и не жаловалась», - отмечает ростовчанка.
Корреспондент RostovGazeta попытался связаться по телефону с Заимом Демири. Однако большинство его номеров оказались недоступны. Дозвониться удалось лишь на один номер. Ответила женщина, которая, судя по беседе, практически не понимала русский язык.
«Я не знаю кому вы звоните. Кто Вам нужен?» — спросила она на сербском.
На вопрос корреспондента о том, не является ли она, случайно, женой Демири, женщина ответила, также на сербском: «Я супруга Саши Крнетича».
Через час корреспонденту RostovGazeta перезвонил и сам Саша Крнетич. Из беседы удалось понять, что этот номер телефона принадлежит семейной чете, проживающей в Сербии. Мужчина также заверил, что не знает никакого Заима Демири.
Однако Фролова уверяет, что именно с этого номера аферист активно общался с ней и, как минимум, еще с двумя «жертвами любви» — из Краснодарского края и Санкт-Петербурга.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области на момент публикации статьи затруднились прокомментировать ситуацию. Редакция направила официальный запрос, информация уточняется.
Для того, чтобы не стать «жертвой любви», психологи рекомендуют ростовчанкам соблюдать ряд нехитрых правил. Во-первых, никогда не бросаться в «омут головой» на решение проблем малознакомого мужчины или выполнение его странных просьб. В этом случае в ответ лучше придумать свою «слезливую историю».
Во-вторых, при знакомстве в сети не поддаваться чувствам. Необходимо понимать, что за каждой фотографией и интересной перепиской с таинственным незнакомцем, может скрываться обычный аферист.
И в-третьих, психологи настоятельно советуют не принимать малознакомых людей у себя дома. Встречи предпочтительно назначать на нейтральной территории. По крайней мере до тех пор, пока не будет четкого понимания о чувствах и намерениях мужчины.