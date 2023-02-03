«В соцсетях, на сервисе подачи объявлений оказалось множество групп, где он обещал недорого привозить запчасти к машинам. Требовал предоплату. Люди переводили деньги, и ничего не получали. Так он «фестивалил» года три, - говорит ростовчанка. - Потом я нашла еще и девушку из Краснодарского края, которая пострадала от него также, как и я. Оказалось, что нас, обманутых, очень много».