Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Самая дорогая квартира из этой категории находится в доме на улице Максима Горького, который построили в 1886 году. Всего в ней пять квартир, а площадь составляет 140 квадратных метров.
Покупателю придется отдать за это жилье 17,5 миллиона рублей. Сам дом трехэтажный, ремонт в нем провели в 2021 году.
«В квартире есть два балкона, два санузла, электрический бойлер на случай отсутствия горячей воды, защита от затопления в санузлах», — пишет владелец.
Он добавил, что толщина стен составляет 80 сантиметров.
Этот дом также находится на Максима Горького, его построили в 1898 году. На продажу выставили пятикомнатную квартиру за 12 миллионов рублей.
Высота потолков составляет 3,6 метра. В квартире начали капитальный ремонт, на данный момент завершены основные черновые работы.
«На данном этапе в квартире можно реализовать все самые интересные дизайнерские мечты. Комнаты не смежные и возможна перепланировка», — говорится в объявлении.
Трехэтажный дом построили на улице Тургеневской в 1870 году. Всего в квартире шесть комнат, а высота потолков составляет 3,4 метра.
Общая площадь помещений достигает 133 квадратных метров. Владелец хочет получить за них 11 миллионов рублей.
Он сообщил, что в квартире провели капитальный ремонт.
За 10,4 миллиона можно купить шестикомнатную квартиру в доме в переулке Газетный, который ввели в эксплуатацию в 1885 году. Ее площадь составляет 136 квадратных метров.
Владелец рассказал, что всего в доме три квартиры, а высота потолков превышает четыре метра. В помещениях сделали хороший ремонт.
В самом доме провели капитальный ремонт.
За 8 миллионов рублей продают квартиру, в которой нужен ремонт. В ней три комнаты общей площадью 80 квадратных метров.
Построенный в 1870 году дом находится на улице Пушкинской. Стоит это жилье восемь миллионов рублей.
Владелец рассказал, что дом является объектом культурного наследия.