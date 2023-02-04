В Ростове-на-Дону в продаже есть более 120 квартир в домах, которые построили до 1900 года. Сколько они стоят и в каком состоянии находятся в материале RostovGazeta.

Квартира за 17 млн рублей Самая дорогая квартира из этой категории находится в доме на улице Максима Горького, который построили в 1886 году. Всего в ней пять квартир, а площадь составляет 140 квадратных метров. Покупателю придется отдать за это жилье 17,5 миллиона рублей. Сам дом трехэтажный, ремонт в нем провели в 2021 году. «В квартире есть два балкона, два санузла, электрический бойлер на случай отсутствия горячей воды, защита от затопления в санузлах», — пишет владелец. Он добавил, что толщина стен составляет 80 сантиметров. Фото: ростов.циан Квартира за 12 млн рублей Этот дом также находится на Максима Горького, его построили в 1898 году. На продажу выставили пятикомнатную квартиру за 12 миллионов рублей. Высота потолков составляет 3,6 метра. В квартире начали капитальный ремонт, на данный момент завершены основные черновые работы. «На данном этапе в квартире можно реализовать все самые интересные дизайнерские мечты. Комнаты не смежные и возможна перепланировка», — говорится в объявлении. Фото: ростов.циан Шестикомнатная квартира Трехэтажный дом построили на улице Тургеневской в 1870 году. Всего в квартире шесть комнат, а высота потолков составляет 3,4 метра. Общая площадь помещений достигает 133 квадратных метров. Владелец хочет получить за них 11 миллионов рублей. Он сообщил, что в квартире провели капитальный ремонт. Фото: ростов.циан Квартира с потолками в 4 метра За 10,4 миллиона можно купить шестикомнатную квартиру в доме в переулке Газетный, который ввели в эксплуатацию в 1885 году. Ее площадь составляет 136 квадратных метров. Владелец рассказал, что всего в доме три квартиры, а высота потолков превышает четыре метра. В помещениях сделали хороший ремонт. В самом доме провели капитальный ремонт. Квартира под ремонт За 8 миллионов рублей продают квартиру, в которой нужен ремонт. В ней три комнаты общей площадью 80 квадратных метров. Построенный в 1870 году дом находится на улице Пушкинской. Стоит это жилье восемь миллионов рублей. Владелец рассказал, что дом является объектом культурного наследия.

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