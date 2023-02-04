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Published Сегодня, 03:23

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Updated Сегодня, 03:23

Более 10 млн рублей стоят квартиры в домах 19 века в Ростове-на-Дону

4 февраля 2023, 03:23
Фото: Яндекс.Карты
Более 10 млн рублей стоят квартиры в домах 19 века в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в продаже есть более 120 квартир в домах, которые построили до 1900 года. Сколько они стоят и в каком состоянии находятся в материале RostovGazeta.

Квартира за 17 млн рублей

Самая дорогая квартира из этой категории находится в доме на улице Максима Горького, который построили в 1886 году. Всего в ней пять квартир, а площадь составляет 140 квадратных метров.

Покупателю придется отдать за это жилье 17,5 миллиона рублей. Сам дом трехэтажный, ремонт в нем провели в 2021 году.

«В квартире есть два балкона, два санузла, электрический бойлер на случай отсутствия горячей воды, защита от затопления в санузлах», — пишет владелец.

Он добавил, что толщина стен составляет 80 сантиметров.

Фото: ростов.циан

Квартира за 12 млн рублей

Этот дом также находится на Максима Горького, его построили в 1898 году. На продажу выставили пятикомнатную квартиру за 12 миллионов рублей.

Высота потолков составляет 3,6 метра. В квартире начали капитальный ремонт, на данный момент завершены основные черновые работы.

«На данном этапе в квартире можно реализовать все самые интересные дизайнерские мечты. Комнаты не смежные и возможна перепланировка», — говорится в объявлении.

Фото: ростов.циан

Шестикомнатная квартира

Трехэтажный дом построили на улице Тургеневской в 1870 году. Всего в квартире шесть комнат, а высота потолков составляет 3,4 метра.

Общая площадь помещений достигает 133 квадратных метров. Владелец хочет получить за них 11 миллионов рублей.

Он сообщил, что в квартире провели капитальный ремонт.

Фото: ростов.циан

Квартира с потолками в 4 метра

За 10,4 миллиона можно купить шестикомнатную квартиру в доме в переулке Газетный, который ввели в эксплуатацию в 1885 году. Ее площадь составляет 136 квадратных метров.

Владелец рассказал, что всего в доме три квартиры, а высота потолков превышает четыре метра. В помещениях сделали хороший ремонт. 

В самом доме провели капитальный ремонт. 

Квартира под ремонт

За 8 миллионов рублей продают квартиру, в которой нужен ремонт. В ней три комнаты общей площадью 80 квадратных метров. 

Построенный в 1870 году дом находится на улице Пушкинской. Стоит это жилье восемь миллионов рублей. 

Владелец рассказал, что дом является объектом культурного наследия. 

Фото: ростов.циан
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