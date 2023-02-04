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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Более 500 человек выведут на борьбу с гололедом в Ростове-на-Дону

4 февраля 2023, 09:45
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону задействуют 570 человек для противогололедной обработки улиц, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В ночь на 4 февраля на улицы выводили 129 единиц техники. Работа в этом направлении продолжается до сих пор. 

Планируется задействовать 150 единиц спецтехники. Сити-менеджер попросил горожан соблюдать меры безопасности с учетом прогноза погоды. 

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«Водителям нужно соблюдать дистанцию, скоростной режим, резко не тормозить, не поворачивать. Оставленный на дороге транспорт может помешать коммунальщикам», — уточнил Логвиненко.

Ранее в Ростове-на-Дону в три раза взлетали цены на такси из-за пробок и дождей.

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