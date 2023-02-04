Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В ночь на 4 февраля на улицы выводили 129 единиц техники. Работа в этом направлении продолжается до сих пор.
Планируется задействовать 150 единиц спецтехники. Сити-менеджер попросил горожан соблюдать меры безопасности с учетом прогноза погоды.
«Водителям нужно соблюдать дистанцию, скоростной режим, резко не тормозить, не поворачивать. Оставленный на дороге транспорт может помешать коммунальщикам», — уточнил Логвиненко.
Ранее в Ростове-на-Дону в три раза взлетали цены на такси из-за пробок и дождей.