Большинство российских туристов встретят День защитника Отечества в Турции

Всего в зарубежные поездки собираются отправиться 14%, которые выбрали для пятидневных поездок Турцию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию и Кыргызстан. Более обеспеченные туристы собрались наслаждаться солнцем и морем в Израиле, ОАЭ и Таиланде.