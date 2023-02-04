Большинство российских туристов встретят День защитника Отечества в Турции

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Согласно данным сервиса «Туту», большинство россиян, которые собирались встретить День защитника Отечества за границей, выбрали в качестве места отдыха города и курорты Турции, Армении и Азербайджана.
Всего в зарубежные поездки собираются отправиться 14%, которые выбрали для пятидневных поездок Турцию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию и Кыргызстан. Более обеспеченные туристы собрались наслаждаться солнцем и морем в Израиле, ОАЭ и Таиланде.
Ранее в Ростове скучных молодых гидов обвинили в отсутствии туристов.