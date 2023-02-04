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Posted Сегодня, 18:10

Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Большинство российских туристов встретят День защитника Отечества в Турции

4 февраля 2023, 18:10
Фото: PxHere
Турция возглавила тройку лидеров среди туристических направлений на длинные февральские праздники, об этом сообщил портал «Новые известия».

Согласно данным сервиса «Туту», большинство россиян, которые собирались встретить День защитника Отечества за границей, выбрали в качестве места отдыха города и курорты Турции, Армении и Азербайджана.

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Всего в зарубежные поездки собираются отправиться 14%, которые выбрали для пятидневных поездок Турцию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию и Кыргызстан. Более обеспеченные туристы собрались наслаждаться солнцем и морем в Израиле, ОАЭ и Таиланде.

Ранее в Ростове скучных молодых гидов обвинили в отсутствии туристов.

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