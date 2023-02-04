Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В Константиновском районе сотрудница с 2018 по 2021 годы подделывала реестры начисления зарплаты. Она завышала себе выплаты, хотя не имела на это права.
«Бухгалтер таким образом украла 600 тысяч рублей. Когда это стало известно, то по факту мошенничества завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас все материалы направили в суд. Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
Ранее в Ростове бухгалтера управления благоустройства заподозрили в подлоге.