Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
На днях протоиерей Леонид Калинин выдвинул предложение по переименованию Волгограда в Царицын после волны сообщений о том, что городу следует вернуть предыдущий топоним — Сталинград.
Представитель русской православной церкви уверен, что изменение названия на дореволюционное позволило бы решить конфликт, возникший в обществе. Тем более, по его мнению, такой вариант названия благозвучнее действующего, и позволил бы каждому горожанину называть этот город, как ему нравится, юридически закрепив исконное название.
Тем временем, в Кремле сообщили, что переименование города не обсуждалось, а потому споры не имеют никакого смысла, более того, 60% местных жителей выступили категорически против любого изменения топонима города.
Ранее коммунисты из Ростова попросили президента Российской Федерации Владимира Путина изменить название Волгограда.