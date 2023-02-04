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Член Патриаршего совета РПЦ предложил переименовать Волгоград в Царицын

4 февраля 2023, 17:44
Фото: pxhere.com
Член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин предложил изменить название Волгограда на Царицын, об этом сообщил портал «Новые Известия».

На днях протоиерей Леонид Калинин выдвинул предложение по переименованию Волгограда в Царицын после волны сообщений о том, что городу следует вернуть предыдущий топоним — Сталинград.

Представитель русской православной церкви уверен, что изменение названия на дореволюционное позволило бы решить конфликт, возникший в обществе. Тем более, по его мнению, такой вариант названия благозвучнее действующего, и позволил бы каждому горожанину называть этот город, как ему нравится, юридически закрепив исконное название.

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Тем временем, в Кремле сообщили, что переименование города не обсуждалось, а потому споры не имеют никакого смысла, более того, 60% местных жителей выступили категорически против любого изменения топонима города.

Ранее коммунисты из Ростова попросили президента Российской Федерации Владимира Путина изменить название Волгограда.

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