Представитель русской православной церкви уверен, что изменение названия на дореволюционное позволило бы решить конфликт, возникший в обществе. Тем более, по его мнению, такой вариант названия благозвучнее действующего, и позволил бы каждому горожанину называть этот город, как ему нравится, юридически закрепив исконное название.