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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Экспертиза одобрила новый проект строительства ТЦ на месте винного завода Ростова

4 февраля 2023, 13:28
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове одобрили проект строительства торгового центра с подземной парковкой на проспекте Буденновском, заключение опубликовали в ГИС ЕГРЗ.

В пятницу, 3 февраля, экспертная организация ООО «Единый центр» строительства выпустило положительное заключение на проект строительства торгового комплекса с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, который должен появиться на проспекте Буденновском, 70/ улице Варфоломеева, 234.

Крупнейший ТРЦ появится на месте бывшего винно-водочного завода в Ростове
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На сегодняшний день там расположены признанные достопримечательности Ростова — контора и корпус спиртового отделения бывшего Ростовского винно-водочного завода.

Застройщиком и техническим заказчиком выступит ООО «ВИНЗАВОДЪ».

Около двух лет назад власти сообщали, что на месте винно-водочного завода должны создать креативный кластер за 1,5 миллиарда рублей, однако новая концепция использования исторических зданий, судя по описанию реестра, больше ориентирована на торговлю.

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