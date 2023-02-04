Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В пятницу, 3 февраля, экспертная организация ООО «Единый центр» строительства выпустило положительное заключение на проект строительства торгового комплекса с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, который должен появиться на проспекте Буденновском, 70/ улице Варфоломеева, 234.
На сегодняшний день там расположены признанные достопримечательности Ростова — контора и корпус спиртового отделения бывшего Ростовского винно-водочного завода.
Застройщиком и техническим заказчиком выступит ООО «ВИНЗАВОДЪ».
Около двух лет назад власти сообщали, что на месте винно-водочного завода должны создать креативный кластер за 1,5 миллиарда рублей, однако новая концепция использования исторических зданий, судя по описанию реестра, больше ориентирована на торговлю.